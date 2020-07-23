اتحاد الكرة الإماراتي ينظم غدا مؤتمرا طبيا دوليا

المصدر: وام

ينظم اتحاد الإمارات لكرة القدم ومركز الفيفا الطبي المتميز في دبي غدا "الجمعة" عبر نظام الاتصال المرئي "عن بعد" مؤتمرا طبيا دوليا بعنوان "أحدث الأساليب العلاجية لإصابات أغشية مفاصل ركبة وكاحل لاعب كرة القدم" .

يترأس جلسات المؤتمر - الذي يشهد مشاركة واسعة من المختصين في مجال الطب الرياضي والكوادر الطبية العاملة بمختلف الاتحادات الوطنية والأندية المحلية والعالمية - الدكتور مصطفي الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي في اتحاد الكرة والدكتور مراد الغرايري مدير مركز الفيفا الطبي في دبي.

ويقدم المؤتمر نخبة متميزة من كبار استشاري الجراحة العالميين يتقدمهم البروفيسور رامون كوجات من مركز كوجات الطبي ببرشلونة - إسبانيا والدكتور رايلي ويليامز مدير مركز الفيفا بنيويورك والدكتور فريدريك كيامي جامعة السوربون بباريس والدكتور فرنسوا كو مدير مركز الفيفا بليج بلجيكا والدكتور سعود طرابجنيك مركز الفيفا الطبي بدبي والدكتور مبارك المطوع مدير الإدارة الطبية لنادي الهلال السعودي منسقاً للمؤتمر.

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة على الشراكة المثمرة بين الاتحاد ومركز الفيفا الطبي في تنظيم المؤتمرات والورش المختصة بمجال الطب الرياضي لأهميتها في زيادة خبرات الكوادر الطبية العاملة بأندية الدولة والمنتخبات الوطنية لتمتد هذه الشراكة الناجحة في تنظيم مؤتمرات دولية عالمية حاضر فيها مجموعة كبيرة من الأطباء الاستشاريين العالميين وكان لها صدى كبير وبالأخص المؤتمر الطبي العالمي الذي عقد مطلع شهر يونيو الماضي.

من جهته ثمن سامي القمزي رئيس مركز الفيفا الطبي المتميز بدبي توجيهات ودعم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي بتنظيم المؤتمرات الطبية العالمية بالشراكة مع مركز الفيفا في دبي ما يدل على أن دولة الإمارات لم تترك مجالا إلا وكانت سباقة فيه ما جعلها مركزاً لتبادل الخبرات الدولية وتخطى إشعاعها المعرفي الحدود ليصل لأقصى بقاع الأرض.

وأكد أن المركز شريك رئيس مع اتحاد الكرة في تطوير وتحديث خبرات كوادرنا الطبية بالأندية والمنتخبات الوطنية باستقطاب أهم الاستشاريين والمتخصصين حول العالم لمناقشة تحديات ومستجدات الطب الرياضي وشراكتنا متواصلة وهادفة للمحافظة على صحة وسلامة جميع منتسبي اللعبة داخل الدولة.

من جانبه أشار الدكتور مصطفى السيد الهاشمي إلى أن فترة التوقف الطويل للنشاط الرياضي تتطلب عقد دورات ومؤتمرات طبية متخصصة للوقوف على كيفية مواجهة التحديات التي تواجه الأطقم الطبية بعد عودة نشاط كرة القدم والتي يترتب عليها زيادة احتمال حدوث إصابات للاعبين خلال التدريبات.

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