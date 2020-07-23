رئيس "الشارقة الرياضي" يطلع على تحضيرات نادي كلباء للموسم الرياضي

المصدر: وام

التقى عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بمجلسي إدارة نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي وشركة اتحاد كلباء لكرة القدم وذلك ضمن سلسلة زيارات المجلس لأندية الإمارة للإطلاع على سير العمل والتجهيزات قبل انطلاق الموسم الرياضي.

ورافقه خلال الزيارة إلى نادي كلباء، سعيد علي العاجل الخبير الرياضي ونبيل محمد عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير وعبدالله آل علي مدير إدارة الخدمات المساندة وياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية ومحمد علي الحمادي مدير مكتب الأمين العام حيث كان في استقبالهم الدكتور خالد سيف الزعابي رئيس مجلس الإدارة وسعيد المزروعي نائب الرئيس وعبد الله الدرمكي وسالم المزروعي أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد الحزامي - في حديثه لإدارة النادي - حرص المجلس على زيارة الأندية للوقوف على المتطلبات والإستعدادات للموسم الرياضي في إطار خطته الإستراتيجية وترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وتهيئة البيئة المناسبة للأندية لتقديم موسم مميز.

وأشار إلى أهمية استمرار التعاون بين مجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم لتحقيق الطموحات والإنجازات، مؤكدا حرص المجلس على متابعة جميع الأندية عن قرب والاطلاع على استعداداتها للموسم الجديد الذي نتطلع خلاله لأن يكون عامرا وحافلا ويرفع اسم الإمارة عاليا في مختلف الميادين.

من جهته أكد الدكتور خالد سيف الزعابي أن الزيارة رفعت من طموحات وعزيمة الجميع لشحذ الهمم وتقديم المستويات المشرفة والتي تقود إلى حصد النتائج الباهرة في الموسم المقبل، وقال: " إن تواصل المجلس المستمر من العوامل التي تزيدنا إصرارا لعكسه على أرض الواقع من خلال البطولات والإنجازات لفرق النادي في الموسم المقبل ووضع النادي في المقدمة".

وقام عيسى الحزامي والوفد المرافق له بزيارة شركة اتحاد كلباء لكرة القدم وكان في استقباله علي اللوغاني رئيس الشركة، وتحدث مع الجهازين الإداري والفني ولاعبي الفريق الأول، وطالبهم ببذل الجهد خلال الموسم الجديد والذي يحمل تحديا كبيرا للجميع من أجل ترجمة الإمكانيات المتوفرة إلى نتائج مميزة بعد التعاقد مع مدرب كبير مثل خورخي داسيلفا ولاعبين مميزين سواء مواطنين أو أجانب وذلك سعيا لتحقيق آمال جماهير الفريق.

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