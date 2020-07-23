«الصالات» تستعد لاستكمال الدوري

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بدأت فرق دوري كرة قدم الصالات الإعداد لاستكمال «بلاي أوف» الدوري المقرر له يوم 7 سبتمبر المقبل، وبدأت الأندية في جدولة التدريبات بعد خضوع جميع اللاعبين والأجهزة الفنية لفحص كورونا.

وكان فريق نادي النصر قد استهل تحضيراته السبت الماضي، وشباب الأهلي الاثنين الماضي وشارك فيه أغلب اللاعبين بمن نجم الفريق حسين مال الله الذي غاب عن بداية التدريبات، كما عاد البطائح للتدريبات أول من أمس، فيما يتأهب دبا الحصن للعودة اليوم بإشراف مدربه البرتغالي سيرجيو، والذي حل بديلاً للمدرب الوطني محمد المرزوقي، المُنتقل لاتحاد كلباء. وينطلق إعداد خورفكان خلال الأيام المقبلة.

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