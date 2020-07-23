الحزامي يحفز اتحاد كلباء لمزيد من النجاح

المصدر: كلباء - محمد فضل

دعا عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، لاعبي اتحاد كلباء لبذل مزيد من العمل والجهد، وذلك لتحقيق طموحات الإدارة والجماهير ومواصلة مسيرة النجاح التي كان عليها الفريق خلال الموسم الأخير، وذلك خلال زيارته للنادي.

وأشاد الحزامي بالتحركات النشطة والمتواصلة لشركة كرة القدم بقيادة علي حسين كانو، والتي أفضت إلى تجديد عقود عدد من اللاعبين، إلى جانب الإبقاء على المدرب الاورغواياني خورخي داسيلفا، وضم أفضل اللاعبين المواطنين والأجانب.

كما أشاد عيسى هلال الحزامي بحالة الاستقرار التي يمر بها الفريق، ومتمنياً أفضل النتائج خلال الفترة المقبلة، ومع انطلاق الموسم الجديد لدوري الخليج العربي.

شكر

بدوره شكر علي كانو مجلس الشارقة الرياضي على ما يقدمه من دعم متواصل لنادي اتحاد كلباء بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، وعاهد كانو رئيس مجلس الشارقة بأن يكون النمور عند حسن ظنهم عندما يحين موعد مباريات دوري الخليج العربي.

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