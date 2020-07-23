9 عائدين لملاعب دورينا

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

ينتظر أن يشهد الموسم الجديد عودة لاعبين غابوا عن المشاركة في المباريات لأسباب عدة وأبرزها الإصابة التي كادت تهدد مستقبل بعض اللاعبين في الملاعب.

وابتعد عدد من النجوم عن الملاعب فترة طويلة ومنهم من تراوح غيابه 6 أشهر، وخسرت أنديتهم جهودهم الموسم الماضي بالكامل، والبعض الآخر امتد غيابه نحو العامين، وهي مدة طويلة للغاية تهدد مسيرة أي لاعب كرة، إلا أنهم نجحوا في تجاوز الفترة الصعبة التي مروا بها، وباتوا على أتم الاستعداد للعودة مرة أخرى للظهور مع أنديتهم في الموسم الجديد. ويرصد التقرير التالي أبرز 9 نجوم غابوا عن أنديتهم فترة طويلة، ولكنهم أصبحوا جاهزين للمشاركة في الموسم المقبل، بعد أن عادوا للتدريبات مع أنديتهم، وتعافيهم التام من الإصابات الطويلة، مستفيدين من فترة توقف النشاط الكروي والتي تسببت فيها جائحة كورونا .

عيسى سانتو

غاب عيسى سانتو لاعب الوحدة وشباب الأهلي والشارقة السابق، ولاعب حتا الحالي، عن الملاعب فترة طويلة بلغت نحو عامين بسبب الإيقاف عن مزاولة النشاط الرياضي بعد اتهامه بتناول المنشطات.

وسيبدأ سانتو (33 عاماً) تحدياً جديداً عندما يظهر في الموسم الجديد مع فريق حتا الذي تعاقد معه مدة موسم واحد في صفقة انتقال حر، إذ كان يربطه عقد بالشارقة مدة 3 سنوات انتهى في يوليو من العام الماضي. وكان آخر ظهور لعيسى في 17 مارس 2018.

عبدالعزيز صنقور

غيبت الإصابة بقطع في الرباط الصليبي المدافع الدولي ولاعب شباب الأهلي، عبدالعزيز صنقور، مدة طويلة تجاوزت عامين ونصف عام فعلياً عن المشاركة في أي مباراة، إذ كان قد تعرض للإصابة في ديسمبر 2017 حين خاض آخر مباراة لعبها في كأس الخليج العربي أمام دبا الفجيرة، وبدأ رحلة علاج طويلة غاب بسببها عن بقية موسم 2017 - 2018، وموسم 2018 - 2019 كاملاً، وعند عودته أُلغي الموسم بأكمله.

سيف راشد

تعرض سيف راشد لاعب الشارقة إلى الإصابة في الرباط الصليبي في مطلع الموسم الماضي، وتحديداً منذ آخر مباراة خاضها في 25 سبتمبر 2019 والتي جمعت بين الشارقة واتحاد كلباء ضمن الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، وامتد الغياب نحو 10 أشهر بعد تعافيه التام، وجهوزيته للعودة إلى صفوف الشارقة في الموسم الجديد.

رونالدو مينديز

يستعد البرازيلي رونالدو مينديز للظهور مجدداً مع الوصل في الموسم الجديد بعد قرار النادي والجهاز الفني بقيادة ريجيكامب الاستقرار على قيده في خانة الأجنبي الرابع في الفريق الموسم المقبل، وذلك بعد غياب فترة طويلة بسبب الإصابة التي عدّت اللغز أيضاً في حالة اللاعب.

مينديز أجرى عمليتين جراحيتين في كاحل القدم، وكان من المفترض أن يغيب فترة من 5 إلى 6 أشهر، الموسم الماضي، وبعد عودته من الفجيرة الذي لعب له معاراً، ظن الجميع أن اللاعب سيكون جاهزاً للمشاركة مع الوصل إلا أنه أجرى الجراحة الثانية بعدما ساءت حالته، ولكنه أصبح جاهزاً بعد عودته من البرازيل.

علي سالمين

غاب علي سالمين لاعب الوصل عن الملاعب منذ نوفمبر الماضي بداعي الإصابة في الركبة، إذ كان قد أصيب خلال مباراة المنتخب الوطني أمام فيتنام في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وجاءت فترة التوقف بسبب كورونا بمقام فرصة لإكمال برنامج التأهيل قبل أن يتم إلغاء الموسم، وتجديد عقده مع الوصل مدة 4 سنوات.

سلطان المنذري

يستعد سلطان المنذري حارس الوصل إلى العودة مجدداً للدفاع عن عرين «الفهود» في الموسم الجديد بعد غياب فترة طويلة حين أصيب في لقاء الوصل مع الشارقة خلال الموسم الماضي، إذ كان من المفترض اكتمال جهوزيته في فبراير الماضي ولكن بسبب الاستعجال في العودة زادت فترة الغياب شهرين إضافيين، قبل أن يلغى الموسم بأكمله.

محمد أحمد

امتدت فترة غياب مدافع المنتخب الوطني ونادي العين محمد أحمد إلى نحو عام ونصف عام بعد أن أصيب في مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الأسترالي في دور الثمانية من كأس آسيا التي أقيمت في الإمارات في يناير 2019، وغاب إثرها بقية الموسم، وعاد في أواخر موسم 2019 - 2020 الملغى وشارك في 20 دقيقة فقط غير أن توقف النشاط بسبب فيروس كورونا حرمه من العودة الكاملة، إذ ينتظر أن يعود في الموسم الجديد مع العين والمنتخب الوطني بعد اختياره في قائمة الأبيض الأخيرة.

حسن المحرمي

ينتظر عشاق بني ياس في الموسم الجديد عودة مدافع السماوي حسن المحرمي للملاعب بعد أن غاب فترة أكثر من 6 أشهر بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، وذلك خلال مشاركته مع فريقه أمام الوصل في بطولة كأس الخليج العربي في نوفمبر الماضي.

وخضع اللاعب لعملية جراحية، أعقبها برنامج علاجي وتأهيلي استمر عدة أشهر قبل أن يتماثل للشفاء ويصبح جاهزاً للعودة إلى تدريبات الفريق استعداداً للموسم المقبل.

ريان يسلم

غيبت الإصابة في ركبة القدم اليسرى، نجم العين ريان يسلم منذ إبريل 2019 ، وابتعد عن الماعب منذ ذلك الحين، واستمرت حتى بداية الموسم الأخير الملغى، إلا أنه تعافى تماماً من الإصابة واستعد للعودة لاستكمال الموسم إلا أن قرار الإلغاء حرمه من الظهور مع الفريق، ليستعد للعودة من جديد مع الزعيم في الموسم الجديد.

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