بينتـو : لا للراحة

المصدر: دبي - علي الظاهري

أكد الكولمبي خورخي لويس بينتو المدرب الجديد لمنتخبنا الوطني الأول أن طموحاته كبيرة مع منتخبنا الوطني الأول، أبرزها تحقيق حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 وتطوير كرة الإمارات، وتجاوز المرحلة الصعبة في التصفيات المشتركة المؤهلة للمونديال، مشيراً إلى أن سعادة الوصول إلى المونديال لا تضاهيها سعادة، ويتمنى أن يعيش هذه اللحظات السعيدة مرة أخرى مع «الأبيض»، بعد تجربة سابقة مع المنتخبات التي أشرف على تدريبها. جاء ذلك في المؤتمر الصحافي لتقديم المدرب الذي عقده اتحاد الكرة، أمس قبل توجه المدرب والفريق إلى مدينة العين لتدشين المعسكر التدريبي هناك والذي انطلق مساء أمس.

حضر المؤتمر يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفني، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية لاتحاد الكرة.

مرحلة صعبة

واعتبر بينتو أنه «لا للراحة» وأن العمل سيستمر على مدار الساعة، للارتقاء بكرة الإمارات وخلق منتخب قادر على المنافسة وتجاوز المرحلة الصعبة. وكشف بينتو عن وجه الشبه بين كرة القدم الإماراتية والكرة اللاتينية رداً على سؤال لـ«البيان الرياضي»، وقال: إن هناك مهارات وصفات مشتركة بين الاثنين، ويملك لاعبو الإمارات العديد من الخصائص الإيجابية، آملاً استثمار مهارات لاعبي الأبيض من أجل تلبية طموحات وآمال جماهير الإمارات.

وقال مدرب «الأبيض» إنه سيتحدث مع اللاعبين عن حلم الوصول إلى المونديال، وتسليط الضوء على الطريق المؤدي لكأس العالم عبر تنفيذ جميع الواجبات والأدوار المطلوبة وتقديم التضحيات، ولن يكون التركيز على الجانب الدفاعي في الفترة المقبلة، وإنما على مستوى جميع المراكز، ما يتطلب خلق أجواء من التنافس لتحقيق الأهداف المطلوبة، وسيتم العمل من أجل تحقيق جزء كبير من الأهداف في فترة الإعداد، التي ستتيح فرصة التعرف على اللاعبين بصورة أكبر.

فكرة مبدئية

وقال إن لديه فكرة مبدئية عن نقاط القوة، التي يملكها منتخبنا الوطني يسعى إلى استثمارها إلى جانب معالجة الأخطاء، كما يهدف لبناء وإعداد فريق قادر على التحكم بالكرة عبر الدفاع بأقل عدد من العناصر مع الهجوم بأكثر عدد من اللاعبين من أجل الفوز في المباريات بشرط خلق حالة من التوازن في منظومة الدفاع، حيث يملك «الأبيض» بعض الجوانب الفنية المهمة، أبرزها الأداء الجماعي، مؤكداً أن كل مدرب يسعى إلى تطبيق فكر معين، وسيحرص بدوره على ترك بصمته الخاصة مع المنتخب بعد تحسين الجانب التكتيكي، الذي سيكون المحور الأساسي في الفترة المقبلة.

واستطرد: هناك دكتور أمريكي في علم النفس يقول دائماً إن الإنجازات لأي بلد يمكن تطويرها أيضاً عن طريق كرة القدم، وتعتبر الإمارات من الدول الرائدة وتشهد تطوراً سريعاً سواء في شتى المجالات، ويمكن بالتعاون والتكاتف بين الجميع الوصول بكرة الإمارات إلى أعلى مستوى، وأعاهد الجميع ببذل أقصى ما لديّ من طاقة وجهد، حيث تعتبر التجربة الجديدة تحدياً جذاباً ورائعاً خصوصاً أنني من أكثر الأشخاص المتعطشين للوصول مرة أخرى إلى كأس العالم، وهذا يتطلب تقديم العديد من التضحيات، والمضي خطوة بخطوة لتحقيق الهدف العالمي. وقال بينتو إنه تعرف على الكثير من المنتخبات في الفترة الماضية، ولكنه تعمق أكثر للتعرف على تفاصيل منتخب الإمارات بشكل خاص، مدركاً اللحظات الصعبة التي يمر فيها المنتخب في الوقت الراهن إلا أنه متفائل ومتحمس لتطوير منتخبنا الوطني في ظل وجود الدعم من جميع المسؤولين واللاعبين والجماهير، إلى جانب الجهاز الفني لتشكيل فريق واحد قادر على قهر جميع التحديات.

وكشف بينتو عن وجود تواصل سابق معه من اتحاد الإمارات قبل نهائيات مونديال روسيا 2018، وتم التفاوض معه بصورة مباشرة في الأشهر الأربعة الأخيرة الماضية لتولي مهمة التدريب. وأفاد أنه نجح في التعرف على الكرة العربية عموماً والآسيوية بصفة خاصة من خلال العديد من مقاطع الفيديو للمباريات.

وتوجه بينتو بالشكر إلى اتحاد الكرة على إعطائه الفرصة لقيادة منتخبنا الوطني، حيث تضاعف هذه الثقة مسؤولياته تجاه الدولة وجماهير الإمارات، الذين ينتظر دعمهم في المشروع الكبير مع «الأبيض»، متمنياً أن يقدم الجهاز الفني أفضل ما لديه لكرة القدم الإماراتية، وتحقيق حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم الذي يعتبر ضمن أحد أبرز الأهداف المستقبلية.

معسكر «الأبيض»

من جهته، كشف يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لاتحاد الكرة أن العاصمة البوسنية سراييفو تعتبر هي الأقرب لاحتضان معسكر المنتخب الخارجي في أوروبا، وجاء التأخير في تحديد وجهة المعسكر، بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع، وتم الاستقرار على إقامة المعسكر الخارجي في الفترة الثانية بعد عيد الأضحى، الذي يتضمن تجارب ودية خاصة في ظل وجود منتخبات خليجية. وعن هدف التعاقد مع المدرب بينتو، قال إن التحدي الأكبر هو الوصول إلى كأس العالم باعتبار الحدث يقام كل 4 سنوات، ولا يمكن التخلي عن هذا الطموح.

تفاؤل

أكد يوسف حسين أن هذه المرحلة تعتبر مرحلة جديدة في تاريخ كرة الإمارات، وهو على أمل بأن تشهد المرحلة بقيادة المدرب بينتو تحقيق أفضل النتائج وتقديم أفضل المستويات، نظراً لما يتمتع به المدرب من خبرات وإنجازات على ضوء تجاربه السابقة مع المنتخبات، التي أشرف عليها، وقال: زاد تفاؤلنا بعد الاجتماعات الأخيرة مع المدرب، ونشكر تعاون الأندية في هذه الفترة المليئة بالتحديات والأهداف.

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