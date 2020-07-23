«المحترفين» تشارك في مخيم «التربية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشارك رابطة المحترفين الإماراتية في فعاليات المخيم الصيفي الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم ضمن منظومة الأنشطة الصيفية الافتراضية 2020 المتنوعة، والتي أطلقتها الوزارة من أجل منح الطلبة فرصة لتطوير مهاراتهم. وتأتي مشاركة الرابطة من خلال جلسات متنوعة تخص قطاع كرة القدم، حيث تقدم أربع ورش عمل للمشاركين، يتم خلالها تعريفهم بفوائد لعبة كرة القدم ودورها في تنمية الشخصية، بالإضافة إلى ورشة حول دور الرابطة في تنظيم المسابقات والأندية المحترفة، وشرح كامل حول هيكل كرة القدم، وكرة القدم حول العالم يقدمها عبدالله مبارك من إدارة ترخيص الأندية بالرابطة.

ودعماً وتشجيعاً للطلاب في المخيم الصيفي، خصصت الرابطة موقعاً إلكترونياً للمشاركين الراغبين في تقديم مهاراتهم في كرة القدم. وقال وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية: «مشاركتنا في فعاليات المخيم الصيفي تعكس توجهنا في دعم المبادرات الوطنية، والتوعية بأهمية الرياضة في صفوف مختلف فئات المجتمع، ونشر الثقافة الرياضية، سعداء بهذه المشاركة ونتطلع لاستقبال عدد كبير من المشاركين في مختلف الورش التي نقدمها».

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