بني ياس ينتظر نتائج «كورونا» لبدء التدريبات

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس، أمس، فحص كورونا، استعداداً للعودة إلى التدريبات في بداية تجمع الفريق تحضيراً للموسم الجديد.

وأنهى بني ياس الفحوصات الطبية الروتينية للاعبين التي أجريت منذ الأسبوع الماضي، أعقبه ا فحوصات كورونا، في انتظار النتائج تمهيداً لبدء التدريبات ضمن المرحلة الأولية للإعداد، إذ من المنتظر أن تنطلق تدريبات الفريق بعد ظهور نتائج الفحص وعلى مجموعات تنفيذاً للإجراءات الاحترازية المتبعة، والبروتوكول الصحي المعمم على الأندية من قبل اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية.

وسيخوض الفريق تدريباته على الملاعب الفرعية للنادي خاصة وأن الملعب الرئيسي لاستاد السماوي بالشامخة يخضع لعملية الصيانة وتجديد أرضية الملعب والتي بدأ العمل مطلع شهر يوليو وللمرة الثانية في غضون 7 أشهر، حيث يتم استبدال الأرضية كاملة.

وسيبدأ الفريق الإعداد من دون المدرب الروماني دانيال إيسايلا الذي من المنتظر وصوله أول أغسطس المقبل.

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