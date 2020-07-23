ميلان يكافئ بيولي بالتمديد

المصدر: ميلانو - أ ف ب

كافأ نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم مدربه ستيفانو بيولي على النتائج الإيجابية التي يحققها في الآونة الأخيرة، بإعلانه تمديد التعاقد معه على رأس الإدارة الفنية لعامين.

وتولى بيولي (54 عاماً) تدريب النادي اللومباردي في أكتوبر الماضي خلفاً لماركو جامباولو الذي أقيل بسبب النتائج المتعثرة بعد نحو ثلاثة أشهر فقط من تسلمه المنصب. وتمكن بيولي من قيادة ميلان إلى تحسين نتائجه لاسيما بعد استئناف منافسات الدوري في يونيو الماضي إثر توقف لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

ولم يذق ميلان طعم الخسارة في المباريات التسع الأخيرة في «سيري أ»، وحقق تعادلين وسبعة انتصارات آخرها مساء أول من أمس على ساسوولو بنتيجة 2-1 بهدفين للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش. وتقدم ميلان بهذه النتيجة إلى المركز الخامس المؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في الموسم المقبل.

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