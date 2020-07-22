اتحاد كرة القدم الإماراتي يقدم الكولومبي خورخي بينتو مدرباً للمنتخب

المصدر: البيان الإلكتروني

قدم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، الكولومبي خورخي بينتو، كمدرب للمنتخب الأول، ليقود الفريق في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023.

وقال بينتو خلال تقديمه لوسائل الإعلام: "نسعى للوصول لكأس العالم 2022، وهدفنا جعل كرة الإمارات في أعلى مكان، وتقديم منتخب قوي قادر على المنافسة".

وأضاف: "متحمس لبداية مشروعي مع المنتخب الإماراتي في أسرع وقت ممكن، لخلق أجواء من التنافس بين اللاعبين، ولن أركز على تحسين الجانب الدفاعي فقط".

وتابع: "نسعى إلى خلق التوازن لمنتخب قوي قادر على المنافسة دائما، ورسالتي للاعبين نحتاج إلى الحماس الكبير من قبل الجميع".

وتعد المهمة الأولى لبينتو هي إعادة المنتخب الإماراتي من جديد للمنافسة بقوة على التأهل لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الرابع في المجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية برصيد 6 نقاط فقط، وتتبقى له 4 مباريات أخرى.

وسبق لبينتو أن أشرف على تدريب عدة منتخبات، منها كوستاريكا 2004-2005 و2011-2014، وكولومبيا 2007-2008، وهندوراس 2014-2017.

ويبقى أبرز إنجاز له، قيادة كوستاريكا إلى ربع نهائي مونديال 2014 للمرة الأولى في تاريخها، قبل أن تخسر أمام هولندا بركلات الترجيح.

اتحاد كرة القدم ينظم مؤتمرا صحفيا لتقديم مدرب منتخب الإمارات الأول خورخي لويس بينتو #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/pqqAKqzRHc — البيان الرياضي (@AlBayanSports) July 22, 2020

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