شباب الأهلي يجدد عقد الحمادي عامين

المصدر: (دبي - البيان)

نجحت إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، في تجديد التعاقد مع إسماعيل الحمادي، ليواصل اللاعب عطاءه مع «فرسان دبي»، خلال العامين المقبلين.

وتم التجديد مع الحمادي، بعد التوصل إلى حل لنقطة الخلاف الرئيسية في التفاوض على العقد الجديد، وهي مدة التعاقد، إذ كان اللاعب يطلب بأن تكون 3 سنوات، والنادي يعرض بأن يكون عامين.وسبق أن انتهت إدارة شباب الأهلي، من تجديد عقود اللاعبين أحمد خليل، عبد العزيز هيكل، يوسف جابر، محمد جابر، وليد عباس وماجد ناصر، وتعاقدت مع حمدان ناصر ولاحج صالح.

ولم يتبق سوى التجديد مع اللاعب وليد حسين، والتعاقد مع لاعب أجنبي رابع، وإكمال تجديد استعارة الأرجنتيني كارتابيا.

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