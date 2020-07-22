«الأبيض» يدشّن مرحلة بينتو بمعسكر العين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يدشن منتخبنا الوطني الأول في مدينة العين اليوم، استعداداته لاستكمال مشواره في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، والمتوقفة منذ شهور طويلة، بسبب فيروس كورونا.

ويمتد معسكر «الأبيض» في العين حتى يوم 27 الجاري، ويشارك فيه 28 لاعباً، تم اختيارهم من بين قائمة موسعة ضمت 36 لاعباً، كان قد تم الإعلان عنها في وقت سابق، وسيكون المعسكر فرصة للويس بينتو المدرب الجديد لـ«الأبيض»، للتعرف على اللاعبين. ووصل بينتو إلى الإمارات، أمس، وعقد اجتماعاً بمقر اتحاد الكرة مع يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، وسيتم تقديم بينتو اليوم للإعلام.

ويشمل برنامج معسكر العين، إجراء الفحوص الطبية والإعداد البدني للاعبي «الأبيض» في القائمة الحالية، وتضم خالد عيسى، علي خصيف، محمد الشامسي وعادل الحوسني في حراسة المرمى، وعبدالعزيز هيكل، محمد صالح برغش، خليفة الحمادي، محمد مرزوق، سالم راشد، إسماعيل أحمد، محمد أحمد، وليد عباس ويوسف جابر في الدفاع، طارق أحمد، ماجد حسن، أحمد برمان، بندر الأحبابي، خميس إسماعيل، علي سالمين، عبدالله رمضان، علي صالح، عمر عبدالرحمن، وخلفان مبارك في الوسط، وكايو كانيدو، سبيستيان تيجالي، علي مبخوت، أحمد خليل، فابيو دي ليما في الهجوم.

بينما تم استبعاد اللاعبين سالم سلطان، محمد العطاس، محمود خميس، ماجد سرور، يحيى نادر، إسماعيل الحمادي، محمد عبدالرحمن وزايد العامري.ومن المقرر أن يكون هناك معسكر خارجي لمنتخبنا الوطني في إحدى الدول الأوروبية التي لديها وضع صحي مناسب خلال الفترة من 1 إلى 23 أغسطس المقبل، مع خوض مباراتين وديتين دوليتين في التجمع الذي سيقام في الإمارات خلال الفترة من 1 حتى 9 سبتمبر 2020، أمام منتخبي الأردن وطاجيكستان يومي 4 و8 من الشهر نفسه، ويحتل منتخبنا المركز الرابع في المجموعة السابعة للتصفيات الآسيوية المشتركة برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارتين، وتتبقى أمامه 4 مباريات، إذ يستضيف منتخب ماليزيا يوم 8 أكتوبر، ويحل ضيفاً على إندونيسيا يوم 13 من الشهر نفسه، ثم يستضيف تايلاند وفيتنام يومي 12 و17 نوفمبر 2020 على التوالي.

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