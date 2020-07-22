بلال سالم مديراً إدارياً لطائرة شباب الأهلي

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

قرر مجلس إدارة قطاع الألعاب الجماعية بنادي شباب الأهلي، تعيين بلال سالم «بو حمد»، مديراً إدارياً للفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي، ليتولى المسؤولية خلفاً للمدير السابق ناصر حميد.

وقال بلال في تصريحه الخاص لـ«البيان الرياضي»: «ابتعدت عن كرة الطاولة منذ قرابة العام والنصف، وعملت في قطاع الدعم اللوجستي في شباب الأهلي، وعودتي للعمل الإداري ثقة أعتز بها من إدارة النادي، وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية، وسأسعى بكل جهدي لخدمة الكرة الطائرة».

واختتم بلال سالم، قائلاً: «أنا لست غريباً تماماً على الكرة الطائرة، إذ بدأت العمل الإداري الرياضي مع اللعبة نفسها موسم 1995-1996 في نادي الشباب، وبقيت مع الطائرة حتى عام 2010، ثم ابتعدت لفترة، وعدت مجدداً للعمل الإداري في قطاع الناشئين للطائرة، قبل التحول للعمل الإداري مع كرة الطاولة».

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