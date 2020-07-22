الحمرية ينظم دورتي شطرنج وسباحة

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

كثف نادي الحمرية الرياضي وفي إطار فعالياته لملتقى الحمرية الصيفي السادس والعشرين من برامجه الرياضية من خلال تنفيذه لدورتين، الأولى في الشطرنج وأخرى في السباحة لمنتسبيه.

وذلك عن بعد باستخدام التواصل المرئي بهدف رفع قدرات منتسبيه. وتعد دورتا الشطرنج والسباحة من الدورات الرياضية المتقدمة التي حرصت إدارة ملتقى الحمرية على تنفيذها وإفادة المشاركين من مهاراتها وخططها خلال تواصلهم المرئي باستخدام أحدث برامج التدريب، واطلاعهم على مختلف المهارات اللازمة لممارسة تلك الرياضتين.

وتقدم حصص الدورة التدريبية في مجال الشطرنج ضحى المعلم، بينما يقدم الدورة التدريبية في السباحة أحمد جمال الدين. وأفاد عيسى الشامسي مدير ملتقى الحمرية الصيفي السادس والعشرين الافتراضي أهمية تنظيم ملتقى الحمرية لعدد من الدورات الرياضية، والتي من بينها الشطرنج والسباحة ضمن فعاليات وأجندة البرامج الصيفية في إطار فعاليات مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة.

وأضاف: حرصنا على دعوة الأطفال والشباب للمشاركة في تلك الدورتين الرياضيتين وتحدي تقديمها من خلال التواصل الافتراضي بهدف تحقيق متعة وإفادة حقيقية للمشاركين.

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