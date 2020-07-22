«الشارقة الرياضي» يُعد الهياكل التنظيمية

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

اعتمد مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال تشكيل لجنة لإعداد الهيكل التنظيمي واقتراح اللوائح الرئيسية في أنديته، ضمن أهدافه لتنظيم العمل في الأندية وتوافقها مع التطلعات المستقبلية وأهداف المجلس الاستراتيجية.

ترأست اللجنة مريم يوسف الحوسني، مدير إدارة الإستراتيجية والأداء، وعضوية كل من عبد الله حسين آل علي، مدير إدارة الخدمات المساندة، ونبيل محمد عاشور، مدير إدارة الشؤون الرياضية والتطوير، وياسر عمر الدوخي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، والدكتور محمد عبد العظيم محمود، رئيس قسم الجودة والتميز، ومحمد علي بن حماد، مدير مكتب الأمين العام، ومريم سلطان المهيري، رئيس شعبة التدريب وتقييم الأداء عضواً ومقرراً للجنة.

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