مدارس السيتي ترتقي بمستوى الموهوبين

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت مدارس السيتي لكرة القدم، وبنك أبوظبي الأول (FAB)، عن المرحلة التالية من برنامج اللاعب الموهوب، الذي سبق له أن حقق نجاحاً بالغاً، خاصة وأنه يمنح الفرصة للانضمام إلى مجموعة اللاعبين خلال الموسم القادم، والحصول على فرصة مميزة للتدريب في مانشستر سيتي.

تركز المبادرة التي تشمل كافة أرجاء أبوظبي ودبي، على مساعدة خمسة من اللاعبين الأشبال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة من أجل تطوير قدراتهم وإبراز مهاراتهم من خلال مجموعة من تقنيات التدريب المتقدمة والمباريات التنافسية على المستويين المحلي والدولي. ويوفر برنامج اللاعب الموهوب فرصة مثالية للاعبي كرة القدم الشباب من أجل الارتقاء بمستواهم تحت إشراف المدربين الخبراء في مدارس السيتي لكرة القدم.

وكان البرنامج قد شهد سابقاً اختيار بعض اللاعبين المتميزين الذين توجهوا في زيارة إلى مختلف نوادي مجموعة السيتي لكرة القدم في جميع أنحاء العالم وتدربوا فيها، وكان من بينها نادي مانشستر سيتي ونادي نيويورك سيتي.

ويشمل برنامج اللاعب الموهوب حصص تدريب تخصصية، مثل اليوغا والقوة والتكيف والتعافي واختبار اللياقة المنتظم. وتعد هذه العناصر جزءاً أساسياً من تطور لاعبي كرة القدم الشباب لضمان تغطية جميع المكونات المتكاملة، وذلك من النواحي الجسدية والنفسية والاجتماعية والتقنية والتكتيكية.

وفي تعليق له، أكد اللاعب الشاب حميد العامري، والبالغ من العمر 13 سنة على التقدم الكبير الذي حققه منذ انضمامه إلى برنامج اللاعب الموهوب قبل عام، باعتبار أن البرنامج يركز على مجموعة من الجوانب الأساسية في تطوير مهاراته وقدراته: «أستمتع بالمشاركة مع بقية اللاعبين والمدربين الذين يبذلون جهداً كبيراً لمساعدتنا على تحسين مستوانا كل يوم. أنا لاعب في مركز الوسط لكنهم جعلوني ألعب في الدفاع والهجوم في مباريات مختلفة، وهذا ما ساعد في تطوير أدائي إلى حد كبير».

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