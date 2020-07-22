لي ميونغ ومبوكو ينتظمان في تدريبات «العنابي»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

انتظم ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، الكونغولي باول مبوكو، والكوري الجنوبي لي ميونغ في تدريبات العنابي خلال فترة التحضيرات استعداداً للموسم الجديد.

وشارك اللاعبان في التدريبات بعد انتهاء فترة الحجر الصحي عقب وصولهما إلى الدولة مؤخراً والاطمئنان على سلامتهما بعد أن خضعا لأكثر من مسحة طبية لفيروس كورونا، كما ينتظر أن ينضم للتدريبات الوافد الجديد المهاجم السلوفيني تيم ماتافز الذي تعاقد معه النادي لمدة موسمين لتعويض رحيل تيغالي الهداف التاريخي للعنابي الذي انتقل إلى النصر.

من جانبه أبدى عبد السلام جمعة المشرف العام على الفريق الأول ثقته في إمكانيات المهاجم ماتافز وأنه سيكون أحد النجوم البارزين في الموسم المقبل لما يملكه من قدرات عالية، مؤكداً أن التعاقد مع اللاعب كان خياراً جيداً خاصة وأنه يملك أرقاماً رائعة في الدوري الهولندي ومع منتخب بلاده.

وعن قدرة الوافد الجديد على تعويض تيغالي قال جمعة إن تيغالي قدم الكثير للوحدة والنادي أيضاً قدم الكثير للاعب، ولكنه أصبح لاعباً للنصر ونتمنى له التوفيق في مشواره مع النصر والمنتخب الوطني ولا يجب عقد مقارنات مع لاعب آخر.

وشدد جمعة على أن النادي اعتمد على مبدأ التأني في التعاقد مع ماتافز ولن يستعجل كذلك في اختيار اللاعب الأجنبي الرابع، وأوضح: «لدينا من الوقت ما يكفي للتعاقد مع لاعب مميز يقدم الإضافة للفريق، والوحدة يمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين للمشاركة في دوري أبطال آسيا، ونحن نثق بهم في المرحلة المقبلة وتركيزنا منصب الآن على الوصول لأفضل مستوى من الجاهزية خلال فترة الإعداد».

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