نجوم «المستديرة» تألق في الملاعب والدراسة

المصدر: دبي - علي الظاهري

كما عرفناهم نجوماً في الملاعب، فهم أيضاً على مقاعد الدراسة متفوقون ومثابرون لاكتساب العلم والمعرفة في مشوارهم الأكاديمي رغم المشاغل الكثيرة بسبب كرة القدم..

قائمة الناجحين علمياً في دوري الخليج العربي، تضم العديد من الأسماء معظمهم فضل الاتجاه نحو دراسة الإعلام إضافة إلى القانون، وهناك نماذج مميزة في دورينا أنهت برنامج الماجستير وتستعد حالياً لخوض تحدي أكاديمي جديد بدراسة الدكتوراه، فيما تشهد الملاعب الأوروبية والعالمية أسماء كثيرة تمسكت بالدراسة في شتى المجالات والتخصصات.

ويضم نادي النصر العديد من اللاعبين الجامعيين، منهم اللاعب محمد فوزي الذي احتفل قبل أيام بمناسبة حصوله على شهادة البكالوريوس في العلاقات العامة والإعلام من جامعة الجزيرة في دبي بتقدير جيد جداً، كما تضم القائمة في قلعة «العميد»، أسماء أخرى أبرزهم حبيب الفردان الحاصل على الماجستير في القانون الرياضي من الجامعة الأمريكية في الإمارات.

ويزخر نادي الظفرة بالعديد من النجوم الحاصلين على أفضل الشهادات العلمية، حيث يضم في صفوفه لاعبين بدرجة الماجستير هما عبدالله سلطان حارس المرمى، وزميله مسعود سليمان الحائز أخيراً على شهادة ماجستير في «الآداب في الدبلوماسية» بعد أن استثمر الفترة الماضية التي شهدت وجود الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا وقضى وقته في المنزل بين الكتب ومتابعة المحاضرات عن بعد، ليجتاز الامتحان النهائي الذي أهله للحصول على شهادة الماجستير كإنجاز علمي كبير شجعه على التفكير في دراسة الدكتوراه خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط عدد من نجوم الظفرة بالدراسة الجامعية التي لم يتنازلوا عنها مثل خالد الدرمكي، خالد بطي، محمد سيف، إبراهيم سعيد، أحمد الشبيبي، وغيرهم من اللاعبين الذين يحرصون على التعليم الأكاديمي إيماناً بأهميته وسط دعم كبير من إدارة النادي التي تشجع اللاعبين على الدراسة.

مثابرة

ويضم نادي العين نجوماً ثابروا على العلم والمعرفة أبرزهم اللاعب الدولي ريان يسلم، الذي تخرّج من كلية القانون في جامعة الإمارات بتقدير جيد جداً، بعد رحلة طويلة من الإصرار على إكمال تعليمه العالي بفضل رغبة ودعم والديه في استمراره بالدراسة.

وتسلح مهند العنزي لاعب المنتخب والعين بالعزيمة والإصرار من أجل استكمال الدراسة الجامعية ليتوج جهوده بنيل شهادة البكالوريوس في مجال الإعلام، ويطمح حالياً لمواصلة تحصيله الأكاديمي وصولاً لشهادة الدكتوراه، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه اللاعب من أسرته وأصدقائه من أجل دراسة الإعلام، وهو المجال الذي اتجه إليه بسبب العلاقة القوية التي تجمع بين هذا التخصص وبين الرياضة وكرة القدم على وجه التحديد.

وأثبت خالد باوزير الذي انتقل حديثاً من الظفرة إلى الشارقة، أنه بالعزيمة والإصرار يمكن قهر تحديات «المستديرة» وتحقيق النجاح الأكاديمي مهما كانت الظروف، وحرص باوزير بعد أن تخرّج عام 2017 من جامعة العين في تخصص علوم التكنولوجيا، على استئناف مشواره الأكاديمي والعلمي ونجح في دراسة الماجستير في الإعلام، حيث اختار الإعلام بسبب رغبته في الاتجاه نحو هذا المجال بعد الاعتزال الكروي وتحديداً الإعلام الرياضي.

وكانت الخطوة الأولى لبعض اللاعبين بعد الاعتزال، استكمال الدراسة الجامعية بعد أن حرمتهم كرة القدم من تحقيق أهدافهم التعليمية، أبرزهم اللاعب الدولي السابق بخيت سعد، الذي تألق مع منتخب الكرة الشاطئية، بعد الاعتزال، وتقلد العديد من الميداليات في رياضة الجوجيتسو، وأكمل دراسته الجامعية، وأنهى ماجستير القانون الرياضي، ليستعد في الفترة المقبلة لمرحلة أكاديمية جديدة في نيل الدكتوراه.

نجوم العالم

وبعيداً عن لاعبي دورينا، ثمة نجوم في الملاعب الأوروبية والعالمية كانوا مصدر إلهام، ومن أبرز الأسماء الأسطورة سقراطس، وكان يلقب بـ«الدكتور» لأنه تخرّج في كلية الطب وتخصص في طب الأطفال، قبل أن يحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة.

ومن بين اللاعبين المميزين في عالم الكرة، والذين حصلوا على تعليم عالٍ، البلجيكي فينسنت كومباني نجم مانشستر سيتي والذي حصل على شهادة الدراسات العليا في إدارة الأعمال العالمية من جامعة مانشستر للأعمال، ويحمل لاعب مانشستر يونايتد، الإسباني خوان ماتا، شهادتي بكالوريوس الأولى في التسويق والثانية في علوم الرياضة.

ونجح قائد المنتخب الإيطالي جورجيو كيلليني، في الحصول على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة تورين.

القائمة الأوروبية

تضم القائمة الأوروبية العديد من اللاعبين الناجحين أكاديمياً، منهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ الألماني، الحاصل على بكالوريوس في التربية البدنية، والإسباني خوان ماتا، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي حصل على ماجستير التسويق، ثم حصل على شهادة في علوم الرياضة من جامعة كاميلو خوسيه ثيلا في مدريد، فيما اتجه أندريس انييستا، نجم المنتخب الإسباني وبرشلونة السابق ولاعب فيسيل كوبي الياباني الحالي، إلى دراسة تخصص مختلف عن الآخرين وهو علم الأحياء في شعبة الرياضة الحيوية.

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