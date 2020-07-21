بدر صالح: عدتُ لبيتي في خورفكان

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أعلنت شركة خورفكان لكرة القدم عن تعاقدها رسمياً مع المدرب الوطني بدر صالح ليقود رديف الفريق الأول لكرة القدم خلال المُوسم الكروي المقبل 2020 / 2021، وحضر توقيع العقد كل من علي خليل المشرف العام على الفريق الأول ونايف المنصوري عضو شركة كرة القدم.

وقدم بدر صالح الشكر لخليل غانم رئيس شركة كرة القدم بنادي خورفكان، معبراً عن سعادته بعودته مجدداً إلى تدريب نسور خورفكان، وقال: عدت لبيتي من جديد، مطالباً الجميع بالوقوف خلف النادي حتى يحقق الطموحات في مختلف الأصعدة.

وأشار إلى أنه وافق على تدريب خورفكان دون قيد أو شرط، كما أشار إلى أن إدارة خورفكان أعادت أبناء النادي من جديد إلى مجال التدريب، معرباً عن أمله في نجاح مهمته الجديدة مع فريق الرديف وأن يحقق النتائج المرجوة مع الفريق.

من جانبه أكد علي خليل مشرف فريق خورفكان بأن التفاوض مع بدر صالح لم يستمر طويلاً، مشيراً إلى وجود الرغبة المشتركة من الجانبين في إعادة أبناء النادي من جديد لتولي زمام الأمور التدريبية في مختلف فرق نادي خورفكان، متمنياً التوفيق للمدرب صالح في قيادة فريق الرديف الذي يعتبر رافداً أساسياً للفريق الأول.

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