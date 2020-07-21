الشارقة الرياضي يشكل لجنة لإعداد الهياكل التنظيمية في أندية الإمارة

المصدر: وام

اعتمد مجلس الشارقة الرياضي تشكيل لجنة لإعداد الهيكل التنظيمي واقتراح اللوائح الرئيسية في أنديته ضمن أهدافه لتنظيم العمل في الأندية وتوافقها مع التطلعات المستقبلية وأهداف المجلس الاستراتيجية.

ترأس اللجنة مريم يوسف الحوسني مدير إدارة الإستراتيجية والأداء وعضوية كل من: عبدالله حسين آل علي مدير إدارة الخدمات المساندة ونبيل محمد عاشور مدير إدارة الشؤون الرياضية والتطوير وياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية والدكتور محمد عبدالعظيم محمود رئيس قسم الجودة والتميز ومحمد علي بن حماد مدير مكتب الأمين العام ومريم سلطان المهيري رئيس شعبة التدريب وتقييم الأداء عضوًا ومقررًا للجنة.

وأشار عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي إلى أن هذا التشكيل يأتي بناء على توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي ودعمهم اللامحدود للرياضة بشكل عام والمجلس والأندية بشكل خاص.

وبدورها ذكرت مريم يوسف الحوسني مدير إدارة الإستراتيجية والأداء بالمجلس ورئيس اللجنة : تقوم اللجنة بالعديد من المهام الموكلة إليها منها إعداد خطة العمل ومعايير مدخلات الهياكل التنظيمية في المؤسسات الرياضية وبما يتوافق مع أهداف المجلس والتوجهات العامة بالإمارة والمقارنة مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ودراسة طلبات المؤسسات الرياضية لتصميم هيكل تنظيمي أو هيكل وظيفي أو تقييم الهيكل التنظيمي أو الوظيفي القائم والحالي، ودراسة التأثيرات المالية والإدارية المترتبة على تصميم الهيكل التنظيمي المقترح للمؤسسات الرياضية سواء بزيادة النفقات المالية أو تخفيضها، وتوزيع الموارد البشرية الحتمية على الهيكل المقترح والمتوقعة على المدى المتوسط من ثلاثة إلى خمسة سنوات.

وأضافت : كما سيتم التنسيق مع الأندية لترشيح منسق من كل مؤسسة رياضية لمتابعة وتوفير كافة متطلبات فريق العمل وأية بيانات أو وثائق أخرى ضمن المتطلبات لدراسة طلبات تصميم أو تعديل أو تقييم الهيكل.

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