دبا الحصن.. خطوات مدروسة لتحقيق الحلم

المصدر: دبا الحصن ـ محمد فضل

بخطوات مدروسة تمضي إدارة نادي دبا الحصن لتحقيق حلم الصعود إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل، متجاوزة آثار صدمة عدم تحقيق الحلم في الموسم الحالي والذي كان «الفرسان الخُضر» قريبين من تحقيقه لولا إلغاء الموسم الكروي الأخير من دون إعلان البطل أو صعود أي نادٍ من الهواة للأضواء لتنزل تلك القرارات حينها كالصاعقة على فريقي دبا الحصن والإمارات اللذين كانا قريبين من التأهل. وأكد إبراهيم بغداد الدرمكي رئيس مجلس إدارة دبا الحصن أنهم في النادي طووا صفحة عدم التأهل، وبدأ التفكير منذ الآن في كيفية تحقيق حلم الصعود خلال الموسم الجديد مشيراً إلى أن مَعنويات اللاعبين عالية .

تشاور

من جانبه أكد محمد سرور المشرف العام للفريق الأول أن تعاقدات النادي على مستوى الأجانب ستكون بالتشاور التام بين إدارة النادي والجهاز الفني ومضيفاً: بالتأكيد سنبحث عن لاعبين يعطون الإضافة للفريق ولن نعتمد على فخ أشرطة الفيديو التي باتت لا تجدي نفعاً ضارباً المثل بإرسال عدد من الوكلاء لفيديوهات تخص لاعبين عفا عنهم الزمن.وقال سرور سنلعب مجدداً للصعود ولذلك نبحث عن محترفين في قمة المستوى مشيداً بخبرات المدرب انطونيو وإنجازاته السابقة مع الشارقة والذي توج معه بنيل لقب دوري الرديف.

تحديات

بدوره قال المدرب أنطونيو إن فريقه سيكون مستعداً لجميع التحديات التي تنتظره وأهمها الصعود إلى دوري المحترفين والذي لن يأتي إلا بتضافر الجهود بين جميع مكونات الفريق وكذلك الجمهور الذي ينتظر أن يظهر فريقه بوجه مشرف وقال: نحترم جميع الفرق المنافسة وعازمون على التأهل.

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