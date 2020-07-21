كونتيس: عدت لاستكمال مشروعي الواعد مع حتا

المصدر: دبي - علي الظاهري

أكد كريستوس كونتيس مدرب فريق حتا، أنه عاد إلى الفريق وجدد عقده من أجل إكمال مشروعه الواعد مع الفريق، مضيفاً في الوقت نفسه أن إنهاء الموسم الكروي في الدولة خطوة صائبة من رابطة المحترفين والمسؤولين، نظراً لخطورة الآثار الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا» المستجد في حال استئناف الموسم.

فضلاً عن صعوبة إقامة المباريات في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مشيراً إلى أن فترة التوقف التي فرضتها الجائحة تعتبر طويلة تطلبت الالتزام بأهم معايير الاحتراف في كرة القدم مثل الاعتماد على منظومة صحية متكاملة من حيث التغذية وأوقات التدريب والنوم.

وأضاف كونتيس لـ «البيان الرياضي»، إن ملامح الموسم الجديد لن تكون واضحة وقد يختلف مستوى بعض الفرق مثل ما حدث مع لاتسيو الإيطالي في «الكالتشيو» الذي تراجع من المركز الثاني إلى المركز الرابع بعد استئناف المسابقة، إضافة إلى غيره من الأندية الأوروبية الأخرى، مشيداً بسهولة إجراءات العودة إلى الدولة، والتي تميزت بالمرونة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مطار دبي.

مهمة صعبة

وأعرب كونتيس عن سعادته بالاستمرار في قلعة «الإعصار» وقال أتمنى تحقيق نتائج أفضل من الموسم الماضي مع الفريق رغم إدراكه التام بصعوبة المهمة في ظل التحديات الكبيرة التي سيواجهها حتا وغيره من الأندية الأخرى في دوري الخليج العربي.

وعن عودته إلى حتا رغم إعلان رحيله في وقت سابق وربط اسمه بتدريب أندية في دورينا، قال إن اللاعب أو المدرب في عالم كرة القدم لا يمكنه الارتباط مدى الحياة بنادٍ واحدٍ ويتطلع شخصياً إلى تحقيق أهداف تصقلها التجارب، وكانت هناك مفاوضات مع نادي حتا لتجديد عقده ويعتبر تلقي المدرب عروضاً من أندية أخرى أمراً طبيعياً ووارداً في فترة الانتقالات.

معرباً عن سعادته بالاستمرار مع حتا، خاصة وأنه تربطه علاقة مميزة مع النادي، والأهم في الخطوة المقبلة هو مواصلة العمل والجهد لتطوير الفريق خاصة مع المشروع الواعد الذي نمضي فيه.وعن ضم العديد من الوجوه الشابة، قال إن الفريق يحتاج إلى الخبرة مع الخامات ذات الجودة العالية من اللاعبين، ومن الضروري النظر إلى كل عناصر الفريق بصورة متساوية وعدم تفضيل لاعب على آخر.

واستطرد: خطوة بخطوة نسعى إلى تحقيق الانسجام المثالي بين اللاعبين وبناء فريق قادر على تعويض كل ما فات في الموسم الماضي، ورغم النظر بعيداً إلى المستقبل والتفكير في استكمال مشروعه الواعد، إلا أن التركيز حالياً على تأسيس فريق متجانس وصلب قادر على تلبية طموحات وآمال المرحلة المقبلة.

ويجب أن نكون أكثر حذراً ونبتعد عن الأخطاء التي كلفتنا غالياً في الموسم الماضي، وأود أن أثمن الدعم الكبير الذي يحظى به الفريق من قبل رئيس مجلس الإدارة وبقية الأعضاء وجميع أفراد أسرة نادي حتا، مما سينعكس إيجاباً على الفريق لتحقيق أهداف المرحلة.

ملف الأجانب

وعن ملف المحترفين الأجانب واستمرار الثنائي البرازيلي دانيل أمورا وكلايتون سانتوس، قال إنه لم يتم اتخاذ القرار في عملية اختيار اللاعبين الأجانب، وسيتم التعرف على المراكز التي تحتاج إلى تدعيم من لاعب أجنبي في الأيام القليلة المقبلة، ولم يتم حسم موقف بعض المحترفين الذين كانوا مع حتا في الموسم الماضي.

رأي

وقال إن فترة التوقف الماضية تعتبر طويلة وليست سهلة على اللاعبين والتي امتدت إلى أربعة أشهر، ويعتبر الإيقاف قراراً إيجابياً للمحافظة على صحة وسلامة الجميع ضمن الإجراءات الاحترازية، وتحتاج العودة بعد أشهر من التوقف إلى البدء من «الصفر» والتدرج في التدريبات والاهتمام بعناية فائقة باللاعبين للوصول إلى «الفورمة» المطلوبة.

فضلاً عن استئناف التدريبات مع ارتفاع درجات حرارة رغم أن الطقس يبدو معتدلاً نسبياً مع انخفاض نسبة الرطوبة في المساء، إلا أن التدريبات الصباحية تعتبر مطلباً وضرورة في فترة الإعداد، مشيراً إلى أن فترة الإعداد ستكون كافية لتجهيز الفريق للانطلاق في شهر سبتمبر المقبل.

واختتم كونتيس حديثه قائلاً، إن الفريق يحتاج إلى مزيد من الدعم والمساندة من جماهير حتا في الموسم المقبل، حيث تنتظر الفريق مهمة تحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل تقديم عروض أفضل، متمنياً التوفيق لجميع الأندية في الموسم الجديد الحافل بالعديد من التحديات.

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