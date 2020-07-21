اشتيري.. اعتزال لعيون الجيل الجديد

«من أجل عيون الجيل الجديد، أضع حدا لمشواري مع الصافرة»، هذا هو عنوان اعتزال الحكم عبد الله اشتيري الذي خاطب اتحاد الكرة معلنا عن اعتزاله التحكيم بعد 14 عاماً في المجال، مشيراً إلى أنه آن الأوان لكي يفسح المجال للوجوه الشابة لكي تبدع وتقود التحكيم إلى أرقى المستويات، متمنياً التوفيق للجميع.

وقال اشتيري في تصريح لـ «البيان الرياضي» إن قراره جاء عن قناعة كلية ولظروف خاصة لا يود الخوض فيها، موجهاً شكره لاتحاد كرة القدم على الفترة السابقة التي قضاها برفقتهم، معلناً استعداده لخدمة اتحاد الكرة ولجنة التحكيم في المجال الإداري أو عبر قنوات أخرى منها مجال اللياقة بحكم وظيفته كمدرب لياقة. وعبر اشتيري عن فخره بالسنوات التي قضاها في خدمة الرياضة الإماراتية، مضيفاً: فضلت الاعتزال لمنح الفرصة لآخرين.

وأشاد اشتيري بالأطقم التحكيمية المواطنة في مختلف الدوريات والذين يجتهدون كثيراً لتطوير مردودهم التحكيمي، واصفاً تجربة تقنية الفيديو «فار»، بأنها شر لا بد منه ، وأضاف: بقليل من الممارسة فضلاً عن توافر الإمكانات من قبل اتحاد الكرة لتطبيق هذه التقنية ربما لا تكون الحاجة إلى مراجعة «فار» ضرورية. (الفجيرة ـ محمد فضل)

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز