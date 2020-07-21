«الإمارات» يعيد مال الله إلى «عُش الصقور»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

تعاقد نادي الإمارات مع اللاعب عبد الله مال الله قادماً من نادي عجمان لموسم واحد في صفقة انتقال حر، وعاد اللاعب «لعُشه القديم» بعد عدة مواسم قضاها متجولاً بين أندية العين والوصل والفجيرة وعجمان ليعود من جديد للنادي الذي ترعرع وتعلم فيه أبجديات كرة القدم ليزود عن شعار الصقور خلال الموسم الكروي الجديد الذي سينطلق في سبتمبر القادم.

وانضم مال الله لتدريبات الإمارات التي انطلقت أول من أمس بقيادة المدرب المقدوني جوجيكا الذي كان قريباً من وضع فريقه مع مصاف دوري الخليج العربي لولا القرارات التي أصدرتها رابطة دوري الخليج العربي باللجوء لتصويت الأندية في مسألة حسم الفريق المتوج باللقب والصاعدين لدوري الأضواء.

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