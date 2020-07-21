«لجنة المنتخبات» تشهد تدريبات أبيض الناشئين

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يُواصل منتخبنا الوطني للناشئين سلسلة تدريباته اليومية في ملعب ذياب عوانة، ضمن معسكره الداخلي المقام حالياً في مقر اتحاد الكرة بدبي، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً المقررة في مملكة البحرين للفترة من 25 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2020 بمشاركة 16 منتخباً.

وتشهد تدريبات أبيض الناشئين اهتماماً كبيراً من اتحاد الكرة، متمثلاً بلجنة المنتخبات والشؤون الفنية، حيث حرص يوسف حسين السهلاوي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس اللجنة، على حضور التدريبات، يرافقه عدنان الطلياني وعبد الله سلطان عضوا اللجنة، إلى جانب ميشيل سابلون المدير الفني وعبد القادر حسن.

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