الكمامات استثمار للفرق العالمية.. ونسيان في أنديتنا

المصدر: دبي - خالد المهيري

باتت الكمامات جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية في ظل الأوضاع التي فرضها علينا وباء كورونا في الشهور الماضية، إلا أن الأندية العالمية تمكنت من تحويل هذه الكمامات إلى استثمار مالي جديد يضاف إلى مبيعات القمصان والأوشحة التي تحمل شعارات أهم الأندية العالمية.

ومن المثير للجدل أن الكمامات أصبحت تنافس القمصان في المبيعات وبأسعار خيالية، إذ كشفت صحيفة «آس» الإسبانية في تقرير لها عن القيمة المالية للكمامات التي تنتجها الأندية، تتصدرها كمامات نادي برشلونة والتي بلغت قيمة الواحدة منها 18 يورو.

البداية الألمانية

وكان نادي بايرين ميونيخ الألماني هو البادئ بهذا الاستثمار المالي الجديد عبر إنتاج عدد من الكمامات المصنوعة من الأوشحة التي تحمل شعار النادي، إذ تنوعت أسعار الكمامة الواحدة من 5 إلى 14 يورو، وتم عرضها في المتجر الرسمي للنادي البافاري، الذي أعلن تخصيص العائدات لصالح الجمعيات الخيرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وبعد مرور أقل من 24 ساعة فقط، أعلن نادي بايرن ميونيخ بيع أكثر من 100 ألف كمامة، ليستمر في إنتاج الكمامات الخاصة به حتى الآن بشكل طبيعي.

السلة الأمريكية

وامتد مشروع الكمامات إلى الدوري الأمريكي لكرة السلة الذي أعلن منتصف أبريل الماضي، عن إطلاق خط لإنتاج كمامات تحمل شعار المسابقة والأندية التابعة لها. وأشارت رابطة دوري السلة الأمريكي إلى أن سعر الكمامة الواحدة بلغ 15 دولاراً أمريكياً، وفي حالة الحصول على 3 كمامات سيكون سعرها 25 دولاراً. وأوضحت الرابطة أن الأموال التي ستحصل عليها جراء بيع تلك الكمامات ستذهب إلى بعض المؤسسات الخيرية المعنية بإعانة الجائعين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

خطة مستقبلية

وعلى الرغم من قيام الأندية العالمية بإنتاج الكمامات الخاصة بها، إلا أندية دوري الخليج العربي لم تضع أية خطة لدخول غمار مثل هذا الاستثمار على الرغم من اقتراب الموسم الجديد، والمبالغ المالية الضخمة التي سوف تحققها مبيعات مثل هذه الكمامات.

وحاول «البيان الرياضي» التواصل مع عدد من الأندية في دورينا للحديث عن الموضوع، إلا أن البعض اكتفى بالقول بأنهم لا يبيعون كمامات، مبدين في الوقت ذاته رفضاً تاماً للحديث عما إذا كانت هناك خطة لإنتاج الكمامات في المستقبل وكأنها نوع من الأسرار الخاصة بالنادي.

أما نادي الوصل فقد كان الوحيد الذي تجاوب مع الفكرة إذ أعلن بأنه يخطط لإنتاج كمامات تحمل شعار «الإمبراطور» على أن تتوفر في متجر النادي مع بداية الموسم الجديد.

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