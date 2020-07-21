دورة تحضيرية لقضاة الملاعب المستجدين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أطلقت إدارة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم، أول من أمس، عبر نظام الاتصال المرئي عن بُعد، أولى دوراتها للحكام المستجدين للموسم الرياضي الجديد 2020/‏2021 والتي تُنظم للفترة من 19 إلى 29 يوليو الجاري، بمشاركة 49 حكماً وحكمة.

وفي كلمته الافتتاحية لفعاليات الدورة، قال علي حمد البدواوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام: «بدايةً يسرني أن أرحب بكم في أول دورة للحكام المستجدين في تاريخ التحكيم الإماراتي بنظام الاتصال المرئي، كما تسعدني رغبتكم واتخاذكم قرار الانضمام لأسرة التحكيم الإماراتية التي قدمت الكثير لكافة منتسبيها على المستوى الشخصي والرياضي.

والتي نعمل خلال الفترة الحالية على تطويرها ورفدها بالمزيد من الحكام والحكمات لزيادة القاعدة التحكيمية في ظل توجيهات ودعم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم للمنظومة التحكيمية كونها أحد الأعمدة الأساسية لنشاط كرة القدم».

أهداف

وتابع حديثه قائلاً: «عليكم في بداية مسيرتكم التحكيمية تحديد الأهداف التي تصبون لتحقيقها، سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى تحقيق إنجازات تكتب باسم دولة الإمارات، وأن العمل في مجال التحكيم به الكثير من التحديات والصعوبات، ولكن بالجهد والانضباط والمصداقية والمسؤولية والشجاعة في اتخاذ القرارات تستطيعون التغلب عليها بسهولة ويسر».

وأضاف البدواوي: «اتحاد الكرة وفر كل الإمكانيات الممكنة للمنظومة التحكيمية كالتواصل والتعليم عن بُعد، وعلى حكم كرة القدم الاستفادة من تلك الإمكانيات المتاحة».

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