بدر صالح يطرق أبواب خورفكان

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

علم البيان الرياضي أن شركة كرة القدم بنادي خورفكان في طريقها للتعاقد مع الكابتن بدر صالح ليشرف على فريق الرديف بالنادي، وينتظر أن يوقع المدرب بدر صالح على عقده خلال الساعات المقبلة حيث تبقت بعض التفاصيل البسيطة لاتفاق الطرفين.

من ناحية أخرى أكملت شركة كرة القدم بنادي خورفكان تعاقدها مع اللاعب الكولومبي اورلاندو بييرو قادماً من فلامنجو البرازيلي ليحل بديلاً عن البرازيلي دودو. وحضر توقيع العقد عبدالله عامر الحمادي نائب رئيس شركة كرة القدم والذي رحب باللاعب الجديد في خورفكان وتمنى له التوفيق.

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