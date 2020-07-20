الإمارات يعيد قيد لاعبه مال الله قادماً من عجمان

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

تعاقد نادي الإمارات مع اللاعب عبد الله مال الله قادماً من نادي عجمان لموسم واحد في صفقة انتقال حر ، وعاد اللاعب "لعُشه القديم " بعد عدة مواسم قضاها متجولاً بين أندية العين والوصل والفجيرة وعجمان ليعود من جديد للنادي الذي ترعرع وتعلم فيه ابجديات كرة القدم ليزود عن شعار الصقور خلال الموسم الكروي الجديد الذي سينطلق في سبتمبر القادم .

وانضم مال الله لتدريبات الإمارات التي انطلقت أمس الأول بقيادة المدرب المقدوني جوجيكا الذي كان قريباً من وضع فريقه مع مصاف دوري الخليج العربي لولا القرارات التي اصدرتها رابطة دوري الخليج العربي باللجوء لتصويت الأندية في مسالة حسم الفريق المتوج باللقب ومن يصعد لدوري الاضواء .

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