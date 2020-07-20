ياسين البخيت: أحلم بحصد لقب الدوري

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

وعد الدولي الأردني ومحترف الظفرة، ياسين البخيت، أن يقدم أفضل مواسمه منذ قدومه إلى دوري الخليج العربي قبل 4 سنوات، خلال الموسم المقبل مع فريقه، مؤكداً أنه يسعى للتتويج خلال مسيرته في الدوري الإماراتي باللقب، وأنه حلم يؤمن بأنه سيتحقق في يوم من الأيام، مشيراً إلى حزنه بسبب عدم خوض نهائي كأس رئيس الدولة في الموسم الملغي بعد وصول الظفرة للنهائي للعام الثاني على التوالي، إلا أنه مع قرار اتحاد الكرة ورابطة المحترفين الذي صب في مصلحة الكرة الإماراتية بعد قرار إلغاء الموسم.

ويخوض نجم المنتخب الأردني موسمه الخامس على التوالي في دوري الخليج العربي، بعدما لعب لأندية حتا ودبا الفجيرة واتحاد كلباء، قبل انضمامه للظفرة في الموسم الماضي، وقدم أداء جيداً كان خلاله أحد أبرز اللاعبين المحترفين رغم أنه لم يلعب لأحد الأندية المنافسة على لقب الدوري.

وقال ياسين البخيت لـ «البيان الرياضي»: «متحمس لبدء الموسم الجديد وخوض التدريبات بعد فترة التوقف الطويلة بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، خصوصاً وأنها كانت فترة صعبة لم يعتد عليها أحد واضطررنا للتأقلم معها، ولكن على مستوى الكرة الجميع تأثر بهذا التوقف الطويل، ثم إلغاء الموسم الماضي بالكامل».

حزن

وأضاف البخيت: «حزنت بالطبع والجميع في منظومة الظفرة على عدم خوض مواجهة العين في نهائي كأس رئيس الدولة التي وصل إليها الظفرة للموسم الثاني على التوالي، إذ كانت تحدونا الآمال في الفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعد أن قدم الظفرة موسماً جيداً بكل المقاييس، وفي ظل أجواء مثالية عاشها الفريق، ولكن في النهاية هو قرار الاتحاد والرابطة الذي بالتأكيد يصب في مصلحة الجميع خاصة وأنه كان من الصعوبة استكمال الموسم بعد التوقف الطويل، إلا أننا نتطلع في الظفرة لتحقيق بطولة في الموسم المقبل والتأهل لنهائي الكأس للعام الثالث على التوالي».

وشدد ياسين البخيت على أنه لديه الحافز والطموح لتقديم أفضل أداء له وأفضل مواسمه في الإمارات خلال منافسات الموسم الكروي الجديد، وأن يكون عند حسن إدارة الظفرة التي وثقت في قدراته، وذلك بعد أن أبعدته الإصابة التي تعرض لها مرتين متتاليتين عن الفريق لفترة مما أثر على مشاركته كأساسي الموسم الماضي، مشيراً إلى أنه يشعر بالارتياح والسعادة لوجوده في الإمارات واللعب في دوري الخليج العربي، وقال: «أشعر بالاستقرار والسعادة هنا في الإمارات مع عائلتي، ولا أفكر في ترك دوري الخليج العربي، وأطمح بتحقيق بطولة خلال مسيرتي في الكرة الإماراتية، وأتمنى أن أحقق هذا الحلم».

استقرار

وعن رحيل عدد من لاعبي الظفرة أبرزهم خالد باوزير ومدى تأثيره على الفريق أوضح أن النادي استطاع بفضل سياسته الحفاظ على استقرار الفريق في المواسم الأخيرة ومكنته تلك السياسة من الوصول لنهائي الكأس مرتين متتاليتين، وبالتالي الأساس ثابت، وأي فريق يذهب عنه لاعبون ويأتي إليه عناصر جديدة، وبالتأكيد اللاعبون الذين رحلوا عن الفريق عناصر جيدة ولاعبون كبار ومؤثرون ولكن في النهاية الفريق يملك مجموعة جيدة للغاية لديها كل الثقة في مواصلة المسيرة الناجحة للظفرة، والجميع على قدر المسؤولية، وتعاهدنا كلاعبين خلال اجتماعنا قبل يومين على أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق أهداف الفريق الموسم المقبل«. وأعرب عن ارتياحه لاستمرار الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني للفريق بعد ما دار حول المدرب خلال الأشهر الأخيرة من إمكانية رحيله وترشيحه لتدريب المنتخب قبل تعاقده مع الكولومبي بينتو وكذلك أندية أخرى، مشدداً على أن رازوفيتش واحد من أفضل المدربين ويملك خبرات كبيرة في الإمارات والمنطقة وحقق نتائج جيدة، واستمراره مكسب للفريق.

موسم أقوى

ويرى ياسين البخيت أن الموسم المقبل سيظهر بشكل أقوى وأمتع عن الموسم الماضي خاصة بعد التوقف في ظل وجود اشتياق لدى جميع عناصر المنظومة للعودة للنشاط الكروي وخوض المباريات والمنافسة على البطولات.

وكشف البخيت عن أنه يتلقى في كل موسم عروضاً من أندية سعودية وخليجية أخرى ولكنه يفضل البقاء في الإمارات، لإيمانه بقدرته على العطاء بشكل أفضل، لافتاً إلى أنه مقتنع بأن اللاعب طالما يشعر بقدرته على العطاء بإمكانه الاستمرار في الملاعب لأطول فترة ممكنة، معرباً عن رضاه عما قدمه خلال السنوات الأربع الماضية مع أندية حتا ودبا الفجيرة واتحاد كلباء، إذ كان بالأرقام أفضل صانعاً للأهداف من جهة اليسار لمدة 3 سنوات.

كما كشف البخيت عن أنه ليس من عشاق مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً أنها قد تؤدي إلى تراجع اللاعب في حالة انصب تركيزه الأول والأخير عليها، وقال:»من وجهة نظري اعتبر السوشيال ميديا «خراب بيوت» ولست متفاعلاً مع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لا أملك حساباً على تويتر أو سناب شات، وحتى حسابي على فيسبوك لا أتعامل معه إلا كل 6 أو 7 أشهر مرة واحدة، فقط أملك حساباً على انستغرام، وكلاعب كلما ركزت على ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي قد يصل الأمر إلى تدمير مسيرتك، أفضل البقاء في البيت مع عائلتي والاهتمام بها، خاصة وأنني انتظر مولودي الثاني الشهر القادم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز