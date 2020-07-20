الحزامي يثمّن مكرمة حاكم الشارقة لنادي دبا الحصن

المصدر: دبا الحصن - محمد فضل

أشاد عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بمكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص ثلاث أراض جديدة لنادي دبا الحصن الرياضي للملاعب الرياضية والمرافق، حيث تأتي امتداداً لرعايته الفائقة واهتمام سموه الدائم بأندية الإمارة والرياضة وأبنائه الرياضيين وتقديم الدعم اللامحدود للقطاع الرياضي الذي يجد كل التقدير.

وأضاف الحزامي: لا يسعنا في مجلس الشارقة الرياضي إلا أن نقدم خالص شكرنا وعظيم امتناننا لتوجيهات ومكرماته سموه السخية للمجلس والأندية التابعة له من أجل رفع راية الرياضة بالإمارة، بما يحفز الجميع على مواصلة العطاء ورفع درجات الطموح من أجل ترجمة كل ذلك، بما يقود إلى تحقيق الإنجازات، حيث تعتبر توجيهات سموه بمثابة منارة للرياضة والرياضيين والمؤسسات الرياضية وتهيئة للأجواء التي تزيد من فرص الإبداع والتفوق، وبما تملكه هذه المؤسسات أيضاً من بنى تحتية وإمكانيات كبيرة ومرافق مجهزة بأحدث الآلات والأدوات، بالإضافة إلى مرافق رياضية جديدة على أعلى المستويات تخدم تطلعاتها الحالية والمستقبلية.

بدوره، ثمن إبراهيم بغداد الدرمكي رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، نيابة عن أسرة النادي، مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مُشيداً بالدعم المتواصل لسموه لكافة أندية الإمارة الباسمة ودبا الحصن على وجه الخصوص. مشيراً إلى أن المكرمة تمثل دافعاً معنوياً للموسم المقبل، وتحفز أسرة نادي دبا الحصن لمضاعفة الجهد وبذل مزيد من العمل لكي تستمر مسيرة العطاء، كما أعرب الدرمكي عن أمله في أن يرد لاعبو دبا الحصن في مختلف الألعاب الجميل لسموه بتفوق كافة فرق النادي خلال بطولات الموسم الكروي المقبل، مع ضرورة تأهل الفريق الأول للكرة إلى مصاف دوري الخليج العربي.

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