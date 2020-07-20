قرعة الدوري والكأس.. إثارة على مدار الموسم

المصدر: دبي - ياسر قاسم، محمد فضل، علي الظاهري، محمد صادق

جاءت قرعتا مسابقتي دوري وكأس الخليج العربي للموسم الجديد 2020 - 2021، التي سحبت مساء أول من أمس، لتؤكد أن الموسم المقبل سيشهد مواجهات من العيار الثقيل على مدار الموسم بالكامل ستكون حافلة بالإثارة والجماهيرية، بعد أن اعتمدت الرابطة كعادتها مبدأ توزيع المباريات القوية خلال جميع الجولات، فيما لن تكون مسابقة كأس الخليج العربي أقل إثارة، خاصة وأنها ستشهد نظاماً جديداً لأول مرة بإقامتها بنظام خروج المغلوب من مباراتين ذهاباً وإياباً حتى الدور قبل النهائي.

ووصف ناصر اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي الفجيرة قرعة مسابقتي كأس ودوري الخليج العربي بأنها جاءت مختلفة عن سابقاتها وأملتها الظروف الحالية التي يُمر بها العالم بسبب تفشي فَيروس كورونا، كما أن القرعة جاءت صعبة لفريق الفجيرة. ونوه اليماحي إلى الاهتمام الكبير والترتيبات التي سبقت إجراء القرعة والتي شارك فيها ممثلو الأندية عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، فيما حضر خط الدفاع الأول من الأطقم الطبية ووزارة الداخلية وقاموا بإجراء سحب القرعة في بادرة جيدة تعد الأولى من نوعها.

توازن

لم يخف محمد حسين إداري فريق عجمان رضاؤهم عن القرعة بالنسبة لفريقه سواء في كأس الخليج العربي أم الدوري، مشيراً في ذلك إلى أن عجمان لأول مرة يبدأ الموسم بمواجهات متوازنة عكس كل المواسم السابقة، موضحاً إن هذه البداية المتوازنة لا تعني سهولة المهمة، ولكن من الأفضل للفريق مواجهة منافسين في مستواه خلال بداية الموسم، وهذا الوضع يتطلب استعداداً قوياً وعدم التفريط في النقاط.

جهد

من جانبه أكد أحمد مبارك مدير فريق الشارقة أن اتحاد الكرة ورابطة المحترفين يبذلون جهداً مقدراً في الترتيبات للموسم الجديد، وأن الجميع يعمل لمشاركتهم لتحقيق هدف إنجاح الموسم، جاء ذلك في تعليقه على قرعة دوري وكأس الخليج العربي، والتي يستهل فيها الشارقة مشوار دفاعه عن لقب الدوري أمام الفجيرة، وتمنى مبارك التوفيق لجميع الفرق في الموسم الجديد».

جاهزية

وأكد علي حسين كانو رئيس شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء أنه لا توجد مباراة سهلة وأخرى صعبة، منوهاً إلى أن لاعبي نمور كلباء سيكونون في أتم درجات الجاهزية لكل المباريات. وأشار إلى أن مواجهة شباب الأهلي في الدوري ستكون صعبة على الفريقين، وسنسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في المباراة الأولى للإبقاء على النقاط الثلاث.

مواجهة

قال علي خليل مشرف الفريق الأول للكرة بنادي خورفكان إن مواجهة «نسور الخور» أمام العين ضمن مباراتي الافتتاح في الدوري والكأس ستكون صعبة، خصوصاً وأنها تجمع خورفكان بفريق مُرشح بقوة لنيل لقبي الدوري والكأس، وسنسعى بشتى السبل إلى تحقيق نتيجة إيجابية تطمئن جماهير خورفكان العريضة.

تحذير

قال ناصر حسن الفلاسي مدير فريق حتا، إن ضربة البداية تعتبر جيدة لـ«الإعصار» كونها تجمعهم بأحد الأندية الكبيرة وهو نادي الوحدة، حيث إن مواجهة «الكبار» بمثابة سلاح ذي حدين على غرار المشهد في بداية الموسم الماضي الذي جمعهم بأندية كبيرة، مؤكداً أن خوض الجولات الأربع الأولى ضد الوحدة ثم الوصل وعجمان وشباب الأهلي، يعتبر إيجابيا لحتا.

إشادة

أشاد جمال حامد المري نائب رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية بفكرة إقامة مراسم قرعة الموسم الرياضي الجديد من مقر وزارة الصحة ووقاية المجتمع عرفاناً بجهود المخلصين من خط دفاعنا الأول وقال «مرت القرعة في سلاسة وسهولة وإن شاء الله ستكون هذه أولى خطوات الموسم الجديد، القرعة كانت متزنة وعادلة، وإن شاء الله تحقق الإثارة المرجوة منها».

وبدوره تقدم حسن طالب المري عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، رئيس اللجنة الفنية بالشكر والتقدير لمعالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ولجميع مؤسسات خط دفاعنا الأول المشاركة في مراسم سحب القرعة.

شكر

ومن جانبه، عبر الدكتور عبدالله موسى البلوشي من وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شكره وامتنانه لرابطة المحترفين الإماراتية بعد مشاركته ممثلاً لخط الدفاع الأول في عملية سحب القرعة. وأضاف البلوشي: «هذه المبادرة الطيبة التي تدل على تكاتف جميع أطياف المجتمع لمواجهة جائحة كورونا، تؤكد أن دور أفراد المجتمع لا يقل أهمية عن دور خط الدفاع الأول».

وفي السياق ذاته، أشاد مشرف الفريق الأول بنادي الوحدة عبد السلام جمعة بمبادرة الرابطة بتكريم خط الدفاع الأول من خلال إجراء مراسم القرعة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع وتحت شعار «شكراً خط دفاعنا الأول».

وأكد أن القرعة جاءت جيدة، وأن من يريد أن ينافس على البطولات عليه أن يكون جاهزاً لجميع الفرق.

صعوبة

من جانبه، وصف حميد يوسف عضو مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، قرعة مسابقتي دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي بالمتوازنة، وقال: «المنافسة ستكون قوية بين جميع الفرق هذا الموسم في مسابقتي الدوري والكأس»، وأضاف أن النظام الجديد لبطولة الكأس، بخروج المغلوب بمباراتي الذهاب والإياب في كل من مباريات الدور الأول ودور الثمانية ودور الأربعة على أن يكون النهائي من مباراة واحدة تجرى على ملعب محايد، سيزيد البطولة قوة وإثارة.

فيما أكد عبدالله الغيلاني رئيس شركة نادي بني ياس لكرة القدم استعداد فريقه، وقال: «مستعدون للموسم الرياضي الجديد، ونريد تقديم مستوى وأداء ممتع ومرضٍ لجماهيرنا»، القرعة مثل عاداتها تخدم كل الأندية وتدار بطريقة نظامية على أعلى مستوى، والمهم أن نكون مستعدين لكل المواجهات».

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وضعت قرعة كأس الخليج العربي 5 أندية من فرق المقدمة في الطريق الأصعب نحو النهائي، اعتباراً من الدور ربع النهائي الذي قد يشهد مواجهات من العيار الثقيل، إذ ينتظر الشارقة في الدور الثاني الفائز من مواجهة الوحدة والوصل، بينما سيلعب العين مع خورفكان، وشباب الأهلي مع الظفرة، والفائزان سيلتقيان وجهاً لوجه في ربع النهائي، حيث ستصطدم أندية الشارقة والوحدة والوصل والعين وشباب الأهلي ببعضها في الطريق نفسه لبلوغ النهائي.

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