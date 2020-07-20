علي حسين: ملتزم بعقدي مع خورفكان

المصدر: خورفكان - محمد فضل

أكد علي حسين لاعب خورفكان التزامه بعقده مع ناديه خورفكان بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال الموسم الأول له مع الفريق، مشيراً إلى أنه تعافى من «العين» التي أصابته وتسببت في تعرضه لإصابة مُستوى الرباط الصليبي مُنذ التحاقه بصفوف الفريق قبل عام من الآن، موجهاً الشكر لشركة خورفكان برئاسة خليل غانم، وذلك لاهتمامهم المستمر به ومتابعة علاجه,

وأشار اللاعب بأنه مُلتزم بعقده مع الخور والذي يستمر لموسم آخر وأصبح جاهزاً تماماً للمشاركة مع فريقه عندما تنطلق مباريات دوري وكأس الخليج العربي سبتمبر المقبل، كاشفاً عن تواجده في التدريب الأول لنسور الخور تحت قيادة المدرب الجديد الإسباني راؤول كانيدا.

تفاؤل

وعبر علي حسين عن تفاؤله هذا الموسم مع خورفكان في تحقيق النتائج الجيدة وتامين البقاء بشكل كبير منذ الجولات الأولى لدورينا إلى جانب الذهاب بعيداً في مسابقة كأس الخليج العربي. كما استحسن اللاعب قرار إلغاء الموسم الكروي ووصفه بالجيد في ظل الإجراءات الاحترازية الحالية التي أحدثها فيروس «كورونا»، وقال إن اتحاد الكرة ورابطة المحترفين راعيا المصلحة العامة لكل الأندية واللاعبين.

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