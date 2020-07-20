أبيض الناشئين يبدأ معسكره الداخلي بدبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

دشن منتخبنا الوطني للناشئين تحت 16 عاماً، أمس، معسكره الداخلي بدبي، ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس للناشئين المقررة في مملكة البحرين للفترة من 25 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2020، بمشاركة 16 منتخباً. وأدى أبيض الناشئين أولى حصصه التدريبية في ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد بدبي تحت قيادة المدرب الوطني ماجد سالم وجهازه المساعد، وذلك بمشاركة 27 لاعباً.

حضر المران عبدالله سلطان عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، الذي حرص على التحدث مع أعضاء الجهاز الفني واللاعبين، حيث أشاد بالجهود التي بذلوها خلال فترة توقف النشاط الرياضي، من خلال تنفيذهم برنامج التدريبات عن بُعد، والتزامهم التام ببنود البروتوكول الصحي المعتمد من قبل اتحاد كرة القدم. من جهتهم أنهى لاعبو منتخبنا للناشئين اليوم فحوصاتهم الطبية الشاملة، التي أجريت لهم في مستشفى القرهود الخاص تحت إشراف لجنة الطب الرياضي، في إطار حرصها على التأكد من سلامة اللاعبين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز