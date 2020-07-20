«كورونا» يهبط بالقيمة السوقية لأندية دورينا 24%

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تصدر نادي الشارقة ترتيب أندية دوري الخليج العربي للمحترفين من حيث القيمة السوقية، بناء على قيمة لاعبيه، وذلك بحسب آخر تصنيف لموقع ترانسفير ماركت، الصادر أمس، وجاء العين في المركز الثاني بعد تراجعه من الصدارة في تصنيف شهر يونيو، فيما جاء النصر في المركز الثالث من حيث القيمة السوقية للاعبيه بعد أن احتل المركز الخامس في الشهر الماضي.

ووفقاً لموقع ترانسفير ماركت، تراجعت القيمة السوقية لأندية دوري الخليج العربي والتي تصدر بناء على القيمة السوقية للاعبين، منذ توقف النشاط الرياضي في منتصف مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، وإن كانت قيمة اللاعبين بحسب الموقع المتخصص يتم وضعها بناء على أرقام تقديرية لقيمة اللاعبين في السوق العالمي، وقد لا تستند في أحيان كثيرة إلى الأرقام الحقيقية التي تعاقدت بها الأندية مع هؤلاء اللاعبين.

نشاط

وتأثرت قيمة اللاعبين في العالم أجمع بعد أن توقف النشاط الكروي في أغلب دول العالم لمدة طويلة، مما أدى إلى تراجع قيمة اللاعبين، وهو أمر طبيعي، إذ بلغت نسبة التراجع في العالم نحو 28%، بعد الخسائر التي تكبدتها العديد من الأندية، وهو ما طال أنديتنا فيما يتعلق بقيمة اللاعبين فقط، بينما لم تتأثر الأندية كثيراً في ظل الاختلاف الكبير بين دوري الخليج العربي والدوريات الأوروبية التي تعتمد على مداخيل أخرى تسويقية وترويجية في تحقيق أرباحها.

ووفقاً للموقع بلغت القيمة السوقية لأندية دوري الخليج العربي في شهر يوليو الجاري 123.03 مليون يورو، نحو 516.577 مليون درهم، بنسبة تراجع بلغت 24% بعد أن كانت القيمة السوقية للأندية في منتصف مارس الماضي الذي توقف فيه النشاط 162.30 مليون يورو (681.463 مليون درهم).

صدارة

وجاء نادي الشارقة في صدارة الأندية بقيمة تسويقية بلغت 16.83 مليون يورو أي نحو 70.6 مليون درهم، وتراجع العين الذي احتل الصدارة في منتصف مارس الماضي، وكذلك يونيو الماضي إلى المركز الثاني، بقيمة تسويقية بلغت 16.48 مليون يورو، وخسر من القيمة السوقية للاعبيه نحو 3.50 ملايين يورو، فيما جاء النصر في المركز الثالث بقيمة تسويقية بلغت 15.30 مليون يورو (64.2 مليون درهم)، وهو النادي الوحيد بين أندية دوري الخليج العربي الذي ارتفعت قيمته السوقية، إذ بلغت في مارس 13.90 مليون يورو، وانخفضت في يونيو إلى 11.55 مليون يورو في المركز الخامس، قبل أن ترتفع بعد التعاقدات الجديدة التي أبرمها إلى المركز الثالث في الترتيب.

قيمة

وجاء الجزيرة في المركز الرابع بقيمة سوقية بلغت 12.70 مليون يورو، متراجعاً من المركز الثاني في مارس، ومن المركز الثالث في يونيو الماضي، بينما احتل شباب الأهلي المركز الخامس بقيمة سوقية بلغت 11.80 مليون يورو، متراجعاً من المركز الرابع في التصنيف الشهري الأخير.

أما الوصل ورغم تقدمه في الترتيب من السابع إلى السادس بقيمة سوقية بلغت 9.23 ملايين يورو متقدماً على الوحدة، إلا أنه خسر من قيمته السوقية نحو 2.65 مليون درهم خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وجاء الوحدة في المركز السابع بقيمة بلغت 8.05 ملايين يورو، متراجعاً في الترتيب بعدما بلغت القيمة السوقية للاعبين في يونيو الماضي 10.03 ملايين يورو، إذ واصل التراجع من مارس الماضي الذي بلغت خلاله قيمة لاعبين 12.50 مليون يورو.

ترتيب

أما عجمان فقد تقدم من المركز العاشر إلى المركز الثامن بقيمة سوقية بلغت 7 ملايين يورو بعد أن جاءت خسارته بسيطة بنحو 250 ألف يورو منذ مارس، وجاء اتحاد كلباء تاسعاً في الترتيب دون تغيير عن شهر يونيو الماضي بقيمة سوقية بلغت 6.18 ملايين يورو، ثم الظفرة بقيمة بلغت 5.10 ملايين يورو، وبني ياس الذي تراجع إلى المركز الحادي عشر بقيمة بلغت 5 ملايين يورو، وخورفكان بقيمة 3.58 ملايين يورو، يليه حتا بقيمة 3.25 ملايين يورو، وفي المركز الأخير الفجيرة بقيمة سوقية بلغت 2.55 مليون يورو.

ويعد الفجيرة أكثر الأندية التي شهدت تراجعاً في القيمة السوقية للاعبين بحسب الموقع، إذ بلغت نسبة تراجع الذئاب منذ مارس وحتى التصنيف الأخير 49.8%، يليه حتا بنسبة 45.8%، وكلباء بنسبة 40%، ثم الوحدة بنسبة 35.6%، وشباب الأهلي 35.6%، والجزيرة 35.1%، وبني ياس 33.1%.

توقف

وعلى صعيد اللاعبين، واصل إيغور كورونادو نجم الشارقة صدارته للترتيب من حيث القيمة السوقية بـ 4.8 ملايين يورو رغم انخفاض قيمته بنحو 1.2 مليون يورو خلال الأشهر الأخيرة بسبب الإصابة والتوقف، فيما جاء البرازيلي كايو كانيدو لاعب العين ثانياً بقيمة 3.8 ملايين يورو، ومواطنه ليوناردو داسوزا لاعب شباب الأهلي بقيمة 3.20 ملايين يورو، واحتل نجم منتخبنا الوطني والجزيرة علي مبخوت المركز الرابع بقيمة 3.20 ملايين يورو، وإن كان قد تصدر الترتيب كأغلى لاعب مواطن في دوري الخليج العربي، يليه الكونغولي باول خوسيه مبوكو لاعب الوحدة بقيمة سوقية بلغت 3.2 ملايين يور، فيما جاء كايو لاعب الشارقة ثامناً بقيمة 2.40 مليون يورو، متأخراً عن ريكاردو جوميز وبراندلي كواس لاعب النصر.

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