معنويات عالية في تدريبات «الصقور»

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان الرياضي

بمعنويات عالية دشن فريق الإمارات تدريباته الداخلية بحضور عدد كبير من اللاعبين المواطنين والأجانب، واستهل «الصقور» التدريبات بمُحاضرة تنويرية توعوية قدمها خليل إبراهيم الطويل عضو مجلس الإدارة مشرف عام الفريق الأول أكد من خلالها أهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذلك أهمية المرحلة القادمة التي تطلب تضافر الجميع والجدية والمواظبة على التدريبات والاستعداد للاستحقاقات والمنافسات القادمة بكل قوة وجد واجتهاد.

ومن ثم قاد المدرب المقدوني جوجيكا وجهازه المعاون التدريب وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات وتضمن التدريب الأول مجموعة من التمارين الخفيفة الاستهلالية بعد التوقف الذي دام 3 أشهر.

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