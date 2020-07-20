الظفرة يدشن تدريباته بـ 20 لاعباً

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الظفرة، أول من أمس، تجمعه في بداية فترة الإعداد تحضيراً للموسم الكروي الجديد 2021-2020 الذي ينطلق في شهر سبتمبر المقبل.

وخاض الفريق مرانه الأول على ملعب الزعفرانة بأبوظبي بحضور 20 لاعباً، تحت إشراف مساعد مدرب فريق الرديف معتز مندو والجهاز الطبي المساعد، في انتظار نتائج الفحوصات الطبية للمدرب الصربي فوك رازوفيتش وجهازه الفني المعاون، والذين وصلوا إلى أبوظبي يوم الجمعة الماضي من أجل قيادة تدريبات الفريق خلال فترة الإعداد، حيث ينتظر أن يبدأ رازوفيتش مهامه خلال الأيام القليلة القادمة بعد انتهاء الحجر وظهور نتائج الفحوصات.

وجاءت تدريبات الفريق على مجموعتين تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والبروتوكول الصحي المعمم من اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين على الأندية، وتركزت التدريبات على الجوانب البدنية للاعبين بعد توقف دام 4 أشهر عن التدريبات بسبب جائحة «كورونا».

ويتواجد الرباعي الأجنبي للظفرة المغربي عصام العدوة والأردني ياسين البخيت والهولندي روشفيل والبرازيلي جواو بيدرو في الدولة بعد وصول الأخير إلى أبوظبي قبل أيام قليلة، حيث ينتظر أن تتواصل التدريبات بصفة يومية قبل الدخول في معسكر داخلي مغلق.

وكانت قرعة الموسم لدوري وكأس الخليج العربي قد أوقعت الظفرة في مواجهة شباب الأهلي دبي في الجولة الأولى من كأس الخليج العربي التي تقام بنظام خروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب، فيما سيستضيف الظفرة فريق عجمان في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي.

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