كايزر: عودة الجزيرة للتدريبات نتاج عمل كبير

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

ثمّن مارسيل كايزر، المدير الفني لفريق الجزيرة، عودة الفريق إلى التدريبات، وقال: ندرك أن هذا الأمر لم يكن ليحدث بين ليلة وضحاها، بل هو نتاج لعمل كبير من خلف الكواليس من قبل الكثيرين داخل النادي. وأشاد كايزر بالحالة البدنية والعمل الكبير للاعبي الفريق خلال فترة السابقة، وذلك تزامناً مع عودة الفريق إلى التدريبات استعداداً للموسم الجديد 2021-2020، حيث عاد الفريق إلى مركز التدريب في قصر الإمارات، ضمن مجموعات صغيرة من اللاعبين.

وقاد كايزر وفريقه المعاون التدريبات، بحضور مجموعات مكونة من 12 لاعباً فقط في كل حصة تدريبية، حيث أشاد المدرب الهولندي بالتزام لاعبيه ومجهوداتهم خلال الفترة السابقة، كما ثمّن جميع الجهود، التي بذلت لضمان العودة الآمنة للنشاط الرياضي.

وقال كايزر: «كانت الفترة الماضية طويلة وصعبة للجميع، من اللاعبين وفريق العمل والجمهور، ولكني أتحدث بالنيابة عن الفريق عندما أقول مدى فخرنا بالدعم، الذي تلقيناه ومدى الوحدة والتكاتف، التي أظهرها أفراد المجتمع».

وأضاف: «تعامل فريقنا مع هذا الأمر باحترافية، مع الحفاظ على اللياقة البدنية».

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