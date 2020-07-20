«جودة الحياة» مبادرة جديدة من «هيئة الرياضة»

المصدر: دبي: فائز بجبوج

وجهت لجنة التسامح بالهيئة العامة للرياضة دعوة لجميع الاتحادات والمؤسسات الرياضية بالدولة، لحضور مبادرة «جودة الحياة لأمن وسلامة المجتمع»، التي تنظمها وزارة الداخلية في التاسعة والنصف من صباح اليوم، والتي ستقام عبر تطبيق «زووم» الافتراضي تحت عنوان (القيادة في العمل التطوعي)، وبإدارة الإعلامي يوسف الحمادي، وتستضيف الورشة كلاً من، يوسف عبدالله البطران عضو المجلس الوطني الاتحادي، والمحاضر الرئيسي المستشار راشد إبراهيم المطوع النعيمي سفير الخدمة المجتمعية لعام 2020 خبير تنمية بشرية ومقيم دولي معتمد، وسحر أحمد العوبد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتطوع رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى.

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