ماتافز يعد بالأهداف مع الوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

قدم الوحدة، أمس، في مؤتمر صحفي عقده عبر تقنية الاتصال عن بعد المدير الفني الجديد الهولندي مارك فوتا، والمهاجم السلوفيني تيم ماتافز الذي تعاقد معه النادي مدة موسمين. ووجه فوتا الشكر إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة وإلى إدارة النادي على الثقة بتعيينه مديراً فنياً للفريق الأول، مؤكداً أنه سيسعى إلى الفوز مع العنابي في كل المباريات والمنافسة على الألقاب.

من جهته أكد ماتافز أنه يسعى إلى أن يكون إضافة للفريق وتسجيل أكبر عدد من الأهداف مع الوحدة، وأنه يثق بقدرته على التأقلم بأسرع وقت مع الفريق.

من ناحية أخرى وصل إلى الدولة البرازيلي الشاب بابلو فريتاس الملقب بمالديني تمهيداً للانضمام للوحدة بعد موافقة ناديه فلامينغو على الانتقال للعنابي.

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