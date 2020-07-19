ماتافز: أسعى لتسجيل أكبر عدد من الأهداف للوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد المهاجم السلوفيني تيم ماتافز الوافد الجديد في صفوف الوحدة أنه يسعى إلى تسجيل أكبر عدد من الأهداف مع الوحدة في الفترة المقبلة، مشيراً إلى ثقته في قدراته على تقديم الإضافة للفريق ومساعدته على تحقيق الانتصارات في الموسم المقبل.

وكما أشار "البيان الرياضي" أعلن الوحدة عن تعاقده مع ماتافز لاعب فيتسه الهولندي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وقال اللاعب الذي سيرتدي الرقم 9 مع العنابي في المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم الأحد، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، بحضور عبد السلام جمعة المشرف العام على الفريق، إنه يأمل في ترك انطباع جيد وتحقيق نتائج إيجابية مع الوحدة، ويأمل التأقلم بأسرع وقت ممكن مع الفريق والأجواء في الإمارات، رغم أنها تجربته الأولى التي يخوضها خارج أوروبا.

كما قدم الوحدة المدير الفني الجديد للفريق الأول الهولندي مارك فوتا الذي سيقود أصحاب السعادة في الموسم المقبل.

وأعرب فوتا عن سعادته بتدريب الفريق الأول وثقة سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وإدارة شركة كرة القدم، مؤكداً أن تواجده في أكاديمية النادي خلال الموسم الماضي سيساعده كثيراً خلال مشواره مع الفريق الأول.

وقال أسعى إلى الفوز في كل المباريات مع الوحدة والمنافسة على الألقاب ومواصلة مشوار دوري أبطال آسيا في سبتمبر.

وأشار إلى أن الموسم المقبل صعب، بعد فترة توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا، إلا أن لديه ثقة في تحقيق نتائج جيدة خاصة وأن الوحدة يملك لاعبين على مستوى عال واستطاع دعم صفوفه بعناصر مميزة في يناير الماضي وبمهاجم جديد، أثق في قدرته على تعويض رحيل تيغالي.

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