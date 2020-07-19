غانييف يصل دبي ويستعد للانضمام لتدريبات شباب الأهلي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

وصل الأوزبكي عزيز غانييف إلى دبي، للانضمام إلى تحضيرات فريقه شباب الأهلي، استعداداً للموسم المقبل، بعد عودة رحلات الطيران إلى بلاده.

ومن المنتظر انضمام غانييف إلى تدريبات شباب الأهلي، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية، واختبار فيروس كورونا، ليكون الأجنبي الثالث الذي ينضم لتدريبات الفريق الأول لـ "فرسان دبي".

وسبقه بالمشاركة في التدريبات كل من البرازيلي ليوناردو، والأسباني بيدرو كوندي، وذلك تحت إشراف الجهاز الفني، بقيادة المدرب الاسباني جيرارد زاراغوسا.

الجدير بالذكر أن غانييف، مقيد في قائمة شباب الأهلي بدوري أبطال آسيا فقط كلاعب آسيوي وفق لائحة البطولة، ويحتل شباب الأهلي، المركز الثالث في المجموعة الثانية بدون نقاط، بعد خسارته من باختاكور الأوزبكي والهلال السعودي، بنتيجة واحدة 1-2.

وتضم المجموعة أيضاً، فريق شاهر خودرو الإيراني، وتستكمل مباريات دور المجموعات وحتى الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا، بنظام التجمع خلال الفترة من 14 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2020.

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