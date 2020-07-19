ديدا حارساً لحتـا

المصدر: دبي-علي الظاهري

تعاقد نادي حتا مع الحارس أحمد محمود "ديدا" قادماً من نادي الشارقة لحراسة عرين الفريق الأول للكرة في الموسم الجديد. ووقع ديدا "31 عاماً" مساء اليوم على عقده الجديد في مقر النادي لمدة موسم لينضم مباشرة بعد مراسم التوقيع إلى تدريبات الفريق. وخاض ديدا تجارب عدة في دورينا مع الوصل وشباب الأهلي وبني ياس قبل أن ينتقل محطته الماضية مع نادي الشارقة والذي استمر معه لـ 3 مواسم، ولعب 3 مباريات في الموسم الماضي بواقع مباراة في دوري الخليج العربي ومباراتين في مسابقة كأس الخليج العربي.

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