كلباء.. تباعد في التدريبات وأثناء الصلاة

المصدر: كلباء ـ محمد فضل

يَحرص لاعبو كلباء على تطبيق معايير وشُروط البروتوكول الصحي خلال التدريبات وذلك بالالتزام التام بالتباعد الجسدي أثناء التمارين. كما يحرص اللاعبون أيضاً على التباعد خلال أداء الصلاة بمقر النادي، حيث يقيمون صلاة المغرب قبل التدريبات وصلاة العشاء بعدها على المستطيل الأخضر.

وتضع شركة كلباء لكرة القدم والجهاز الفني واللاعبون الدليل الإرشادي الخاص ببروتوكول اتحاد كرة القدم نُصب أعينهم ويكون هنا تباعُد تام بين الجميع ولمسافة أكثر من مترين إلى جانب تعقيم ملاعب التدريبات بصورة يومية وتطبيق الاحترازات التي تسبق التمارين وارتداء الكمامات الواقية والقفازات اليدوية وذلك منعاً لتفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وتحظى التمارين بتواجد متواصل من قبل شركة كرة القدم برئاسة علي حسين كانو إلى جانب أعضاء الجهاز الإداري بالنادي.

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