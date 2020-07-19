ملاعب وصالات دبي جاهزة لاستقبال الجماهير

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس دبي الرياضي عن جاهزية ملاعب وصالات دبي في الأندية الحكومية والخاصة لاستقبال الجماهير والتنفيذ فور صدور قرار الجهات الرسمية المختصة بهذا الموضوع، وذلك بعد التعاون النموذجي بين مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي وجميع الأندية والصالات الرياضية الحكومية والخاصة التي يزيد عددها على 100 منشأة في كل أنحاء دبي، والجهود المشتركة مع مختلف المؤسسات المحلية والدولية لوضع كل البروتوكولات التي تضمن سلامة الجماهير والمشاركين. وأكد مجلس دبي الرياضي أنه تم تجهيز كل المنشآت الرياضية في دبي على مستوى عالمي، والتأكد من استعدادها التام لتنظيم المسابقات الرياضية المحلية والدولية واستقبال الجماهير وفق معايير السلامة وذلك فور صدور قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث.

خطوات استباقية

وقام مجلس دبي الرياضي بإجراء خطوات استباقية بعد وضع الخطط المسبقة لعودة النشاط الرياضي والاستعداد لعودة الجماهير بأسلوب آمن ومنظم، وبتضافر الجهود المشتركة حرص المجلس على استعداد الأندية من خلال تطبيق البروتوكولات التي وضعها،.

وقدم مجلس دبي الرياضي نموذجاً لجلوس الجماهير في مدرجات الملاعب والصالات في المنصة الرئيسية لاستاد آل مكتوم والصالة المغلقة بالنادي، وفق معايير السلامة وإجراءات التباعد المعتمدة.

كما تم تنظيم زيارات ميدانية إلى ملاعب الأندية الرياضية بدبي للوقوف على الإجراءات في حال استقبال الجماهير وآليات تطبيق البروتوكولات الصحية.

كما أعد مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية كل الترتيبات والتجهيزات في مختلف الألعاب الرياضية استعداداً للعودة الآمنة للجماهير الرياضية.

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