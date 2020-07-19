النصر يدخل معسكراً مغلقاً لأسبوعين

المصدر: دبي- علي الظاهري

دخل الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، معسكراً داخلياً مغلقاً لمدة أسبوعين في دبي، وسيخوض «العميد» تدريباته على فترتين، بحيث تستضيف ملاعب مركز دبي التجاري العالمي التدريبات الصباحية، بينما يقام المران في المساء على ملعب نادي النصر.

وخاض «العميد» أول الحصص التدريبية في المعسكر، صباح أمس، في المركز التجاري وفق البروتوكول الصحي والإجراءات الاحترازية، وذلك بحضور جميع اللاعبين، ويدرس الفريق بقيادة المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش خوض من 3 إلى 4 مباريات ودية في الفترة المقبلة، في إطار تحضيرات الفريق للموسم الكروي الجديد.

وكان النصر دشن تحضيراته قبل نحو أسبوع في مدينة دبي الرياضية، ثم نقل تدريباته إلى صالة راشد بن حمدان في القلعة الزرقاء، وذلك ضمن المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي. من جهة أخرى، يواصل «العميد» البحث عن لاعب أجنبي، لاستكمال حلقة الرباعي الأجنبي، بعد التعاقد في الفترة الماضية مع ريان مينديز، قادماً من الشارقة، إضافة إلى تدعيم صفوفه بمجموعة من اللاعبين المواطنين، حيث تعاقد «العميد» حتى الآن مع المهاجم سبيستيان تيغالي، الذي سيتم قيده كونه لاعباً مواطناً، ويتطلع إلى ضم عناصر أخرى، لتعزيز صفوفه في الموسم الجديد.

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