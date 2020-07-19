دورينا 14 مدرباً من 10 جنسيات

المصدر: دبي-علي شدهان

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ليس في دوري الإمارات لكرة القدم فحسب، بل في عموم دوريات العالم، غالباً ما تكون جنسية المدرب معياراً مرجحاً في الاختيار والتفاوض ومن ثم التعاقد، دوري الإمارات.. 14 مدرباً من 10 جنسيات، هذه هي خلاصة الصورة التي ستظهر عليها المسابقة الأكبر في الدولة خلال الموسم الجديد 2020-2021 على صعيد «كابينة» القيادة الفنية للفرق الـ 14 المشاركة في البطولة.

4 قارات

وتوزعت الجنسيات الـ 10 لمدربي الفرق الـ 14 المشاركة في دوري الإمارات لكرة القدم في الموسم الجديد، على 4 قارات، أوروبا ومنها، رومانيا وإسبانيا وهولندا وصربيا، بواقع مدربين اثنين لكل جنسية، واليونان وكرواتيا والبرتغال، بواقع مدرب واحد من كل جنسية، وآسيا ومنها الإمارات بمدرب واحد، وأفريقيا ومنها مصر، بمدرب واحد، وأمريكا الجنوبية ومنها، الأورغواي بمدرب وحيد. ولم يكن اتساع جغرافية مدربي دوري الإمارات في الموسم الجديد إلى 10 جنسيات من دول متنوعة، هو الملاحظة اللافتة الوحيدة فحسب، بل إن الصورة فيها تفاصيل جاذبة أخرى، من بينها، الغياب النادر وغير المسبوق للنكهة البرازيلية.

11 فريقاً

وفيما تسجل النكهة البرازيلية غياباً نادراً عن مسرح دوري الإمارات في الموسم الجديد، فإن البطولة ستشهد ظهوراً عربياً ثنائياً يتمثل في الإماراتي عبدالعزيز العنبري مع الشارقة، والمصري أيمن الرمادي مع عجمان، سيقفان وسط «الزحمة» الأوروبية المتمثلة بوجود 11 مدرباً من القارة «العجوز» على رأس القيادة الفنية لـ 11 فريقاً، الوصل وبني ياس مع الرومانيين ريجيكامب ودانيال ايسايلا، والجزيرة الوحدة مع الهولنديين مارسيل كايزر ومارك فوتا، والظفرة والفجيرة مع الصربيين فوك رازوفيتش وغوران، وشباب الأهلي وخورفكان مع الإسبانيين جيرارد زاراغوسا وكانيدا.

كما ضمت قائمة الفرق التي اختارت المدرسة الأوروبية في القيادة الفنية خلال الموسم الجديد، النصر مع مدربه الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، وحتا مع اليوناني كريستوس كونتيس، والعين مع البرتغالي بيدرو إيمانويل، فيما فضل الشارقة وعجمان الطابع العربي مع المدربين، الإماراتي عبدالعزيز العنبري، والمصري ايمن الرمادي على التوالي، بينما انفرد اتحاد كلباء باختيار المذاق الأمريكي الجنوبي مع المدرب الأورغواياني خورخي داسيلفا.

المذاق الأمريكي الجنوبي

ولم يشفع اختيار فريق اتحاد كلباء للمدرب الأورغواياني خورخي، في إخفاء حقيقة أن صورة الموسم الجديد لدوري الإمارات، ستشهد طعماً باهتاً لمذاق مدرسة القارة الأمريكية الجنوبية الذي طالما اشتهر بطعمه النافذ في مسيرة فرق الإمارات في مواسم سابقة عدة.

ومن بين الأندية الـ 14 المشاركة في دوري الإمارات لكرة القدم في الموسم الجديد، تمسكت 9 أندية بمدربيها، عجمان مع المصري أيمن الرمادي منذ 2016، والشارقة مع الإماراتي عبدالعزيز العنبري منذ 2017، والظفرة مع الصربي فوك رازوفيتش منذ 2018، والنصر مع الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش منذ 2019، والوصل مع الروماني ريجيكامب منذ 2019، وحتا مع اليوناني كريستوس كونتيس منذ 2019، والجزيرة مع الهولندي مارسيل كايزر منذ 2019، واتحاد كلباء مع الأورغواياني غوران منذ 2019.

وفيما تمسكت 9 أندية بمدربيها، فرطت 5 أخرى بمدربيها، واتجهت نحو التعاقد مع مدربين جدد، شباب الأهلي مع الإسباني جيرارد زاراغوسا في العام 2020، والعين مع البرتغالي بيدرو إيمانويل في 2020، والوحدة مع الهولندي مارك فوتا في 2020، وبني ياس مع الروماني دانيال ايسايلا في 2020، وخورفكان مع الإسباني كانيدا في 2020، والفجيرة مع الصربي غوران في 2020. وانفرد المصري ايمن الرمادي بكونه المدرب الأقدم في الموسم الجديد لدوري الإمارات، وذلك باستمراره مدرباً لفريق عجمان للموسم الخامس على التوالي، وهي ميزة تصب في مصلحة الفريق البرتقالي، والمدرب نفسه الذي اثبت كفاءته الفنية في القيادة والإدارة، ما أهله للاستمرار لخمسة مواسم متتالية مع «البركان».

دخول المتاهة

وعموماً، وبغض النظر عن الجنسية، يشكل تغيير المدربين من قبل إدارات الأندية في مختلف أرجاء العالم، حاجة ماسة أحياناً، ليكون «شماعة» جاهزة لتعليق الإخفاق عليها، وأحياناً أخرى، ليكون ذلك التغيير مدخلاً لمرحلة جديدة من العمل، ولكن ذلك التغيير لا يمكن أن يكون دائماً هو أم الاختراع بناء على حاجة تغيير المدرب، لأنه وفي أحيان كثيرة، يكون التغيير بوابة للدخول في «متاهة» التراجع على صعيد النتائج التي يحققها فريق ما بعد تغيير مدرب قد لا يكون هو السبب المباشر في الإخفاق، ومن ثم دخول «المتاهة»!

وبناء على حقيقة ثبات 9 أندية على مدربيها في دوري الإمارات للموسم الجديد في مقابل 5 فرق غيرت مدربيها، فإن ذلك الثبات يمثل مؤشراً واضحاً على ظهور تبعات وإفرازات وباء «كورونا» على صعيد المقدرة المالية للكثير من أندية الإمارات في الموسم الجديد.

النصر والشارقة

ومن بين المدربين الـ 14، انفرد الإماراتي عبدالعزيز العنبري، والكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بتحقيق الإنجاز مع الشارقة والنصر على التوالي، حيث نجح العنبري في قيادة الشارقة إلى معانقة درع دوري الخليج العربي في موسم 2018-2019، والحصول على لقب كأس «السوبر» 2019، فيما تمكن كرونسلاف من قيادة العميد إلى الفوز بلقب كأس الخليج العربي لموسم 2019-2020.

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