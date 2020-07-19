«التحكيم الرياضي» يقترب من إجازة النظام الأساسي

المصدر: دبي - وام

أكد علي بو جسيم رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي استمرار الجهود للعمل من أجل إتمام كافة الأمور التي يحتاجها المركز للبدء بممارسة مهامه بمنتهى القوة والكفاءة، مشيراً إلى أن الترتيبات والتجهيزات لوضع حجر الأساس من أهم المراحل، لما تحمله من خطوات تأسيسية سيتم السير في ضوئها في مختلف المعاملات. وقال بو جسيم: المركز بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مسودة النظام الأساسي لاعتماده بشكل نهائي، بمجرد الانتهاء من مراجعة وصوغ بعض المواد بعد الاستئناس بالآراء والخبرات القانونية من قبل الأعضاء، وهذه الخطوة ستمنح المركز دفعة قوية نحو ممارسة أعماله في الفصل في النزاعات والقضايا الرياضية المختلفة.

جاء تصريحات بو جسيم في ختام اجتماع مجلس إدارة المركز أمس برئاسته، وحضور كل من سعيد عبدالغفار، وضرار بالهول، ويوسف البطران الأعضاء، إضافة إلى الخبراء الخارجيين سعيد علي العاجل، وأحمد عبدالله الظاهري، والمدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية محمد بن درويش.

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