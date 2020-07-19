استطلاع «البيان» يؤيدون الـ 5 تبديلات 74.5%

المصدر: دبي-علي شدهان

صوّت 74.5 % من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته «البيان» عبر موقعها الإلكتروني، وحسابها على «تويتر»، بـ«نعم» لإجراء 5 تغييرات لكل فريق في الموسم الجديد لكرة القدم الإماراتية، في مقابل 25.5 % صوتوا بـ«لا».

مناقشة القضية

وحرصت «البيان» على مناقشة القضية مع قرائها ومتابعيها عبر منصاتها الرقمية، من خلال طرح سؤال محدد مفاده: «السماح بإجراء 5 تغييرات لكل فريق في المباريات، هل يُفيد الأندية الإماراتية»؟

وجاءت الإجابات عبر الموقع الإلكتروني لـ«البيان»، وحساب الجريدة على «تويتر»، منسجمة إلى حد كبير مع اتجاهات الرأي العام في الشارع الكروي الإماراتي حالياً، الذي خيمت على أجوائه تبعات وباء «كورونا»، وما فرضه من تأثيرات ومستجدات وإفرازات دفعت باتجاه تأييد قرار السماح بإجراء التغييرات الـ 5 اعتباراً من الموسم الجديد.

ومثلما خيمت تبعات «كورونا» على أجواء الشارع الكروي، فإن الرغبة في حتمية إجراء تغيير قد سيطرت على تفاصيل التصويت، وأسهمت بشكل صريح في ظهور نتيجة الاستطلاع من حيث النسبة المئوية في الموقع الإلكتروني، وتويتر.

وبالعودة إلى تفاصيل الاستطلاع، فإن المصوتين عبر موقع البيان الإلكتروني، أجابوا بنعم للتغييرات الـ 5 في كرة الإمارات خلال الموسم الجديد بنسبة 75%، في مقابل 25% أجابوا بلا، بينما صوت 74% بنعم في«تويتر»، في مقابل 26% يرون العكس.

خطوة إيجابية

ولفت حسن مراد نجم كرة القدم الإماراتية السابق، إلى أن السماح بإجراء 5 تغييرات في الموسم الجديد، خطوة إيجابية تفيد جميع الفرق في كيفية استثمار لاعبيها بشكل موسع، إضافة إلى أن إمكانية التعرف إلى المواهب الجديدة، واكتشاف الواعدين منهم، وتقديمهم إلى تشكيلات الفرق الأولى، وإثراء«دكة الاحتياط» لكل الفرق.

وأشار إلى أن الخطوة ستتيح الفرصة للاعبين معنوياً من خلال فتح نافذة المشاركة أمامهم مع الفريق الأول في مباريات البطولات المحلية، وهذا يوفر شعوراً بالرضا لدى عموم اللاعبين، والقناعة بأنهم قد نالوا فرصتهم في ارتداء قميص الفريق الأول في الدوري أو الكأس.

وشدد على أن التغييرات الخمسة سوف تزيد مستوى التنافس بين اللاعبين أنفسهم، ما ينعكس إيجاباً على مجمل الشق الفني ، منوهاً إلى أن عوامل الطقس في الإمارات غالباً ما تتطلب عدداً أكبر من اللاعبين لأداء المباريات.

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