الوحدة يتعاقد مع المهاجم تيم ماتافز لموسمين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

تعاقد الوحدة رسمياً مع المهاجم السلوفيني تيم ماتافز لاعب فيتسه الهولندي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، في أولى صفقات العنابي من اللاعبين الأجانب، استعداداً للموسم الجديد، لتعويض رحيل سيباستيان تيغالي هداف الفريق الذي انتقل إلى النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واجتاز المهاجم السلوفيني الفحوصات الطبية التي أجريت له بنجاح بعد وصوله إلى العاصمة أبوظبي، إذ من المقرر أن يتم تقديمه لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي عبر تقنية الاتصال عن بعد، بجانب المدير الفني الجديد الذي تعاقد معه النادي لقيادة الفريق في الموسم المقبل، الهولندي مارك فوتا.

ولعب ماتافز (31 عاماً) خلال مشواره مع أندية أيندهوفن الهولندي وجنوا الإيطالي وأوغيسبورغ ونورمبرغ الألمانيين قبل انتقاله إلى فيتسه الهولندي الذي لعب معه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وخاض مع فريقه الموسم الماضي 25 مباراة في الدوري أحرز خلالها 12 هدفاً وصنع 3 أهداف.

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